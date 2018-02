Riciclaggio, indagato presidente del Potenza Calcio candidato M5s/ Ultime notizie, Salvatore Caiata nei guai

Salvatore Caiata nei guai: indagato per riciclaggio presidente del Potenza Calcio candidato M5s in Basilicata. Le ultime notizie sull'imprenditore e sull'inchiesta che lo vede coinvolto

23 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Salvatore Caiata indagato per riciclaggio (Foto: da Facebook)

Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, è indagato a Siena per riciclaggio. Una nuova grana per il Movimento 5 Stelle, perché l'imprenditore nel settore della ristorazione è candidato con i pentastellati in Basilicata. Ora sarà Luigi Di Maio a dover decidere che cosa fare con il 46enne, coinvolto in un'inchiesta sul reimpiego di fondi con Cataldo Staffieri, il responsabile de La Cascina per Toscana e Umbria, con cui ha concluso diversi affari legati al passaggio di proprietà di bar e ristoranti, in primis il famoso Il Campo. La Guardia di Finanza, come riportato dal Corriere della Sera, si sta concentrando sul reimpiego di capitali attraverso alcune aziende e conti correnti anche esteri: i controlli, condotti nel massimo riserbo, sono focalizzati sul passaggio di proprietà di quote societarie. I vertici del Movimento 5 Stelle dovranno ora esprimersi sulla candidatura di Caiata. Un mese fa è stato accolto con entusiasmo dal candidato premier Di Maio: “Sono contento che Salvatore, da imprenditore ed esterno a logiche politiche, abbia accettato di mettere la sua esperienza e le sue competenze manageriali a disposizione del nostro progetto per il Paese e per la Basilicata in particolare”.

SALVATORE CAIATA INDAGATO PER RICICLAGGIO: GLI AFFARI A SIENA

Salvatore Caiata è molto conosciuto a Siena per i suoi investimenti nei locali frequentati da cittadini e turisti, non a caso è stato soprannominato il “proprietario di piazza del Campo”. La scorsa estate ha annunciato a sorpresa l'intenzione di lasciare la città: “Non voglio più lavorare qui”. L'unica spiegazione che fornisce è che vuole tornare nella sua città d'origine. Il Campo nel frattempo finisce a La Cascina, poco tempo dopo si presenta come nuovo patron del Potenza Calcio. Ora i pm hanno disposto verifiche sui trasferimenti di immobili e capitali che si allargano ad un altro imprenditore molto famoso in zona: Igor Bidilo, kazako membro del cda della multinazionale Usa Atek che si occupa di tecnologie informatiche e meccaniche, specializzato anche nell'affitto di aziende. Un anno fa ha partecipato alla gara per aggiudicarsi il monastero di Sant'Orsola di Firenze, dove voleva aprire una scuola internazionale e una Spa con impianto termale. Titolare della Sielna, ha Maxim Constantin Catalin come socio in affari. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il coinvolgimento di questi personaggi nell'inchiesta porterebbe ad alcuni investimenti all'estero, quindi non è da escludere che siano giunte segnalazioni di operazioni sospette.

