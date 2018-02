Sondaggi Elezioni 2018/ Fiducia leader: Gentiloni prima scelta, Renzi al 30%, Berlusconi non sfonda

23 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Gentiloni e Renzi (LaPresse)

PIEPOLI, FIDUCIA LEADER: GENTILONI IN TESTA

Continuando nella serie di sondaggi emersi dalle ultime analisi prima del silenzio elettorale, i dati di Piepoli sui maggiori leader politici a confronto, danno ancora una volta Matteo Renzi in netta difficoltà in questa campagna elettorale. Davanti a lui e non di poco è l’attuale premier e alleato nel Pd che però potrebbe - davanti ad una ipotetica (oggi non probabile) vittoria del centrosinistra - essere effettivamente lui il reale candidato a Palazzo Chigi, visto il maggior consenso e gradimento raccolto tra gli elettori. Il 44% ad oggi si fida di Gentiloni, mentre per il segretario del Partito Democratico resta basso il dato (al 30%), dietro anche al giovane leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio al 31%. La classifica stilata dai sondaggi di Piepoli vede poi Pietro Grasso di Liberi e Uguali al 29% e la coppia di leader-rivali del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi con la “rivincita” del segretario leghista che in termini di partito paga dazio a Forza Italia: 26% di gradimento per il leader del Carroccio, 21% per l’ex Cavaliere.

QUORUM, VOTO DEI GIOVANI: M5S AL TOP, CALO RENZI, NON SFONDA BERLUSCONI

Interessanti i sondaggi prodotti da Quorum poco prima del silenzio elettorale: indagano infatti sul voto dei giovani in queste imminenti Elezioni Politiche, rivelando quali sono a poche settimane dalle urne le possibili scelte dei giovani tra i 22 e i 29 anni che si apprestano a dare il proprio voto a questa complessa prossima Legislatura che sta per nascere. Ebbene, guardando i risultati alla Camera dei Deputati (dove si vota dai 18 anni in su) si scopre che il Movimento 5 Stelle spopola ancora tra i giovani, ottenendo il 31%, mentre Matteo Renzi sarebbe ancora più in calo rispetto alle stime nazionali (al 20% attualmente). Non convincono nemmeno i partiti del centrodestra, o almeno non fanno meglio delle stime “generali”: Forza Italia al 15%, Lega Nord al 14%, Fratelli d’Italia al 4% battuta da Liberi e Uguali all’8% su scala nazionale. Bene la lista di Emma Bonino, 4% a +Europa, molto meno bene invece per Civica Popolare, CasaPound e Potere al Popolo che anche tra i giovani non vanno oltre l1% come risultato alla Camera.

