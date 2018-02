ELEZIONI 2018/ Di Maio, “Governo alla tedesca”: M5s-Pd-LeU, accordo con Renzi, Grasso e Bonino?

Elezioni 2018, le ultime notizie. Di Maio, "governo alla tedesca". Accordo con Renzi, Grasso e Bonino? "Berlusconi contro M5s: “Ora sanno rubare”

25 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Elezioni 2018, Berlusconi contro Di Maio (Foto: LaPresse)

Luigi Di Maio pensa in grande e per il prossimo governo si dice “certo” che Mattarella dovrà dare l’incarico al Movimento 5 Stelle, visto che sarà la prima lista nel Paese (previsione di Di Maio ovviamente, anche se i sondaggi pre-silenzio elettorale gli davano ragione). Non solo, «Un contratto alla tedesca. Se avremo l’incarico faremo come hanno fatto in Germania Cdu e Spd. Ci siederemo attorno a un tavolo con chi degli altri partiti vorrà starci, fisseremo dei punti e poi firmeremo un contratto», è l’idea che Luigi Di Maio ha maturato con il suo staff, secondo quanto riporta Ilario Lombardo sulla Stampa. Il “contratto” ora è la parola che Di Maio ha tirato in ballo anche negli ultimi giorni, con un’ipotesi clamorosa e forse ben poco realizzabile ma che prevederebbe una larga coalizione post-voto che escluda del tutto il centrodestra e vada a prendere accordi con il Pd, con LeU di Grasso e con il Partito +Europa di Emma Bonino. Insomma, una “nuova” Unione con formata sulla base solida e rigida dei grillini: utopia? «Il contratto così lo firmiamo e tutti siamo vincolati all’impegni presi. Perché non ci fidiamo degli altri partiti». La “Grosse Koalition” tedesca insegna e Di Maio vuole seguire le orme della Merkel: in che modo e come Renzi e Grasso partecipano davvero a questa “cosa” non sembra per nulla chiaro. Intanto le elezioni si avvicinano e il momento della verità è sempre più alla portata.. (agg. di Niccolò Magnani)

ELEZIONI 2018: CORTEI E SCONTRI... VERBALI

Cortei e manifestazioni, tensioni e disordini, scontri per lo più verbali: si è consumata così ieri una giornata particolarmente intensa dal punto di vista politico a pochi giorni dalle Elezioni 2018. Mentre l'allerta saliva e le città si “blindavano”, si consumavano i botta e risposta a distanza tra i contendenti, del resto domani si apre ufficialmente l'ultima settimana prima del voto. Un sabato di comizi, di dichiarazioni di intenti e di attacchi in un fuoco incrociato che non ha risparmiato nessuno. Da una parte c'è il Movimento 5 Stelle, che ha dovuto fare i conti con l'ennesimo caso. Dopo quello che ha visto suo malgrado protagonista Salvatore Caiata, indagato per riciclaggio e subito silurato dal candidato premier M5s Luigi Di Maio, è emerso quello di Antonio Tasso, il candidato nel collegio uninominale Manfredonia-Cerignola: condannato per aver venduto cd contraffatti e modificato Playstation, è in attesa di essere espulso dai pentastellati. Nel frattempo Luigi Di Maio si è dovuto difendere dall'attacco di Silvio Berlusconi, che nell'intervista rilasciata a “Fatti e misfatti” su Tgcom24 ha attaccato duramente il Movimento 5 Stelle: “La gente disgustata dalla politica ha guardato ai Cinquestelle pensando che non avrebbero rubato ma da quanto si vede dagli ultimi fatti ci hanno messo poco a imparare”, ha dichiarato il leader di Forza Italia. Dura la replica da Bari da parte di Di Maio, a margine di una tappa del Rally per l'Italia. “Caro Berlusconi, noi i bonifici li facciamo alle imprese italiane e ai cittadini italiani. Tu li hai fatti a Cosa nostra. È scritto tutto nelle sentenze”.

A sinistra invece hanno fatto discutere le dichiarazioni di Michele Emiliano: il governatore pugliese ha aperto ad un governo guidato dal Movimento 5 Stelle, invitando il Partito democratico a sostenerlo. Anche in questo caso, non si è fatta attendere la replica del candidato premier M5s Luigi Di Maio, che ha ribadito l'intenzione di non voler stringere alleanze, bensì di discutere di convergenze sui programmi. “È cambiato lo schema” rispetto al 2013, dice Di Maio. “Ma io di loro non mi fido e se ci saranno convergenze sarà su un contratto su un programma di lavori, con nessun scambio di poltrone. Il Pd pur di restare aggrappato a qualcosa dice che bisogna sostenere un governo nostro”.

Matteo Renzi si è tenuto distante da questi discorsi: ieri è stato protagonista di un abbraccio dietro il palco di Piazza del Popolo a Roma con il premier Paolo Gentiloni, in occasione della manifestazione promossa dall'Anpi. Nessun abbraccio invece tra Matteo Salvini e Roberto Maroni, del resto quest'ultimo ha disertato la manifestazione a Milano della Lega. In piazza Duomo ha parlato il leader del Carroccio che nel suo discorso ha citato Pier Paolo Pasolini (“Mi chiedo se questo antifascismo rabbioso sfogato nelle piazze non sia un'arma di distrazione delle classi dominanti per veicolare il dissenso”) e poi ha fatto un giuramento da premier sulla Costituzione e sul Vangelo. “Siete uno spettacolo, è una piazza di pace, di dialogo, di serenità e di futuro. La violenza non ci appartiene, la violenza non ha mai risolto nulla e il primo applauso lo voglio fare alle forze dell'ordine”.

