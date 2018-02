Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa succede se manca la maggioranza? Larghe Intese, nuovo voto o…

Sondaggi Elezioni 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: cosa succede in caso di stallo? Larghe Intese Pd-Forza Italia, nuovo voto o... Le analisi ad una settimana dal 4 marzo

26 febbraio 2018 Niccolò Magnani

DEMOS, COSA SUCCEDE IN CASO DI STALLO?

Agli intervistati del sondaggio Demos-Demetra è stata posta la domanda, a due settimane dalle Elezioni, che un po’ tutte le segreterie dei partiti si stanno ponendo ormai da mesi, da quando cioè si è capito che con questa Legge Elettorale non ci sarebbe praticamente stato un Governo con maggioranza la mattina del 5 marzo. «Cosa fare in caso dii stallo?»: ebbene, i sondaggi di Demos hanno confermato che a quel punto, gli elettori italiani preferiscono un ritorno alle urne piuttosto che un governo tecnico o delle larghe intese come avviene ormai da decenni in Germania. Nel dettaglio dei numeri, il 53% ad oggi preferirebbe tornare subito al voto se Centrodestra, Centrosinistra o Movimento 5 Stelle non avessero i numeri idonei per trovare un governo stabile immediatamente. Solo il 20% invece vorrebbe un governo di Larghe Intese, presumibilmente tra Forza Italia e Partito Democratico, gli unici due che non hanno mai escluso del tutto la possibilità di un neo-patto Nazareno. Il 15% vorrebbe un governo tecnico e il 12% invece ancora non saprebbe rispondere sul destino e le sorti del governo della prossima legislatura.

QUORUM, VOTO DEI GIOVANI: M5S AL TOP, CALO RENZI, NON SFONDA BERLUSCONI

Interessanti i sondaggi prodotti da Quorum poco prima del silenzio elettorale: indagano infatti sul voto dei giovani in queste imminenti Elezioni Politiche, rivelando quali sono a poche settimane dalle urne le possibili scelte dei giovani tra i 22 e i 29 anni che si apprestano a dare il proprio voto a questa complessa prossima Legislatura che sta per nascere. Ebbene, guardando i risultati alla Camera dei Deputati (dove si vota dai 18 anni in su) si scopre che il Movimento 5 Stelle spopola ancora tra i giovani, ottenendo il 31%, mentre Matteo Renzi sarebbe ancora più in calo rispetto alle stime nazionali (al 20% attualmente). Non convincono nemmeno i partiti del centrodestra, o almeno non fanno meglio delle stime “generali”: Forza Italia al 15%, Lega Nord al 14%, Fratelli d’Italia al 4% battuta da Liberi e Uguali all’8% su scala nazionale. Bene la lista di Emma Bonino, 4% a +Europa, molto meno bene invece per Civica Popolare, CasaPound e Potere al Popolo che anche tra i giovani non vanno oltre l1% come risultato alla Camera.

