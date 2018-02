Elezioni 2018/ Renzi, “se perdo non mi dimetto”: Minniti, “io premier? Irrealtà”. Scontro Berlusconi-Di Maio

27 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Elezioni 2018, Matteo Renzi (LaPresse)

Lo ha detto in tutti i modi ieri - e non era stato mai cosi chiaro in questa campagna verso le Elezioni su questo tema - e lo ribadisce anche nelle interviste di oggi: Matteo Renzi, anche se il Pd non dovesse diventare il primo partito, non si dimetterà davanti alla sconfitta del suo Partito Democratico. «Io sono pronto a parlare di programmi, da qui a domenica. Non ci sarà nessun passo indietro e trovo sconcertante che tutto il tema della campagna elettorale sia quel che faccio io. Se pensate che passiamo l'ultima settimana a parlare del dopo, avete sbagliato destinatario», spiegava ieri in una intervista a Sky Tg24. Oggi ai vari big del Pd hanno chiesto cosa ne pensano di queste parole del segretario e nessuno ha fatto la “mossa” di Emiliano che solo qualche giorno fa ipotizzava un sostegno al M5s e un addio senza remore a Renzi. Intervistato da Circo Massimo su Radio Capital, il ministro degli Interni Marco Minniti ha addirittura risposto su una ipotesi di avanzamento della sua candidatura tra Palazzo Chigi, o giù di lì. «Io premier? È una ipotesi del terzo tipo, ovvero dell’irrealtà». Quando gli viene chiesto poi se il Paese che sta andando al voto è più razzista di qualche anno fa, Minniti replica «Non mi sento di affermarlo. Bisogna togliere la parola emergenza dalla questione dei flussi migratori».

BERLUSCONI & DI MAIO: GLI ULTIMI ATTACCHI

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio “duellano” a distanza, e non certo da ieri: «Di Maio ha presentato la lista dei ministri, ma nella Costituzione è il capo dello Stato che indica la persona a cui dare l’incarico di formare il governo. Si conferma che questi ragazzi non hanno studiato, non sanno proprio niente», spiegava ieri l’ex Cav a Rtl 102.5. La campagna verso le Elezioni prosegue con attacchi e “provocazioni”, e i programmi continuano a rimanere in secondo piano. Da un lato il leader di Forza Italia annuncia che non andrà in piazza con Meloni e Salvini e rivendica la possibilità unica di battere il pericoloso Movimento 5 Stelle, “basta che si voti per noi per far perdere il Governo degli incapaci grillini”. Dall’altro, Luigi Di Maio attacca un po’ tutti con l’aggiunta dei Tg Rai che «ci trattano male perché forse temono di perdere il posto». Intervistato da Mattino 5 (dunque su Mediaset, ndr) Di Maio attaccava ancora ieri, «I Tg della Rai stanno dando il peggio del peggio contro di noi, forse perchè temono di perdere il posto. Noi siamo per cambiare la governance di quell'azienda…».

Chiudiamo con tanto temuto “patto del Nazareno” che potrebbe essere la risoluzione dello stallo dopo il voto del 4 marzo: qui Berlusconi lancia ancora parole “dolci” a Renzi, anche se poi ammette che dopo le speranze iniziali il segretario Pd lo ha fortemente deluso (ma intanto non lo ha attacco, come invece fa con tutti gli altri avversari politici, compresi gli alleati). «sono uno dei tanti italiani che ha creduto in Renzi, ha creduto che fosse una ventata di novità. Il patto del Nazareno era un metodo per cambiare insieme la Costituzione che appartiene a tutti. Invece Renzi, in quella occasione, ha mostrato di non voler rispettare alcun patto, faceva approvare cose diverse da quelle concordate; quella collaborazione, che non era un patto politico, è finita male. Renzi, dopo aver reciso il cordone ombelicale che legava il Pd di Bersani e D'Alema alla storia comunista, non ha saputo dare un senso, un progetto al suo partito e il Pd è rimasto una scatola vuota», conclude Berlusconi alla radio ieri mattina.

