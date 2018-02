Elezioni 2018/ Salvini, “critiche Cei non mi sfiorano”. Di Maio, lista ministri M5s via mail a Mattarella

Elezioni 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.

28 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Elezioni 2018, Matteo Salvini col Vangelo (LaPresse)

Luigi Di Maio e Matteo Salvini, due volti della medaglia simile dell’estremismo populista verso le Elezioni 2018; o se preferite, dell’irritualità fatta a partito (ops, movimento). C’è chi invia via mail la lista dei Ministri “ombra” (qualche birbone li ha già ridefiniti “avatar”) e c’è chi invece si presenta in piazza Duomo e fa un discorso con Vangelo e Rosario in mano (e non è un vescovo, ndr). Una campagna elettorale che va verso la conclusione e che purtroppo non ha visto propriamente i programmi davanti a tutto, le ricette per i problemi del Paese, ma le critiche, le polemiche, le “fake news” (e il conseguente martellamento mediatico contro le fake news, forse ancora peggio). In tutto questo, le uscite di Salvini e Di Maio hanno certamente ravvivato una campagna onestamente brutta: qui sotto trovate la prima parte della squadra del M5s al Governo (senza ancora aver avuto l’incarico, che fenomeni!), mentre questa mattina nella consueta intervista a Radio Capital con Massimo Giannini è stato Matteo Salvini (qui la nostra intervista esclusiva sulle pagine del Sussidiario, ndr) a mettere un po’ di pepe nell’ultimo mercoledì prima delle Elezioni.

«Non mi sento minimamente sfiorato» dalle critiche ricevute dalla Cei tramite il segretario Nunzio Galantino dopo aver giurato in Piazza con Rosario e Vangelo; «Ci sono in Italia tante persone, cattolici e non, che fanno volontariato ma chiedono regole e limiti, e di accogliere un numero sufficiente di migranti per poterli aiutare davvero». Galantino gli aveva dato dello “sciacallo” indirettamente, e Salvini replica «Sciacallaggio politico? Con Renzi, Boldrini, Bonino che fanno comizi in chiesa? Mi spiace se qualcuno si è offeso ma ho fatto un gesto col cuore. Poi, se qualcuno preferisce impegnarsi sul Corano o su altro - ironizza ancora il leader della Lega - io però vado orgoglioso di una tradizione che qualcuno ha negato in Europa».

DIARIO CAMPAGNA ELETTORALE: LISTA DI MAIO E SONDAGGI VIETATI

Un martedì strano quello passato: la campagna verso le Elezioni non ha subito grossi scossoni, se si eccettua la lista dei ministri inviata da Di Maio al Quirinale. Un inedito per la Repubblica italiana (e anche per la Costituzione, ndr) che ha agitato una giornata di relativa tranquillità a pochissimi giorni dal voto. Diciamo che il maltempo di Buran ha tenuto ancora “anestetizzati” i partiti pronti al rush finale per provare a convincere gli indecisi di tutta Italia. Bagatta allo sport, ma si è autoritirato prima ancora del voto; Fieramonti (professore a Pretoria) al MISE; generale Costa all’Ambiente; Pasquale Tridico, economista di Roma Tre, per il ministero del Welfare; di Alessandra Pesce per quello dell’Agricoltura (è stata a lungo dirigente in quegli stessi uffici); e infine Giuseppe Conte per il ministero della deburocratizzazione e la meritocrazia. Domani ci sarà la lista completa di Di Maio, che intanto prende già gli attacchi di tutti gli altri partiti, «non ha nessun senso la lista di ministri ombra a pochi giorni dalle Elezioni», sentenziava ieri Gentiloni.

Sul fronte centrodestra, è ancora la febbre per la leadership a tenere calda l’alleanza a quattro; Berlusconi rilancia su Tajani (che però nicchia e dice di voler rimanere al Parlamento Ue), mentre la Meloni lancia gli ultimi punti del suo “personale” programma in Fratelli d’Italia. E Salvini? Una interessante lettera di una mamma milanese di due bimbi adottati africani è il massimo della “presenza” di ieri a livello mediatico di chi soli tre giorni fa giurava sul Vangelo e il Rosario in piazza Duomo. Intanto, senza che nessuno abbia le prove reali (visto che i sondaggi nuovi sono vietati), pare che realmente non vi siano partiti o coalizioni vicini al 40%: forse anche per questo la giornata di ieri ha visto un “low profile” di tutti i partiti che probabilmente dovevano provare una sorta di “strategia” di rilancio per gli ultimi giorni pre-Elezioni. Sbagliamo?

