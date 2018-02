RENZI E IL PROGRAMMA PD/ Tra Peppino Impastato e lo spot Telefunken:"Noi siamo scienza, non fantascienza"

Renzi e il programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo spot anni Ottanta della Telefunken

Il rilancio di Matteo Renzi, a meno di un mese dalle Elezioni Politiche 2018, passa dal programma del Partito Democratico. Un programma al quale il segretario dem ha messo mano in prima persona, convinto che le proposte inserite in quello che non ha esitato a definire un "malloppo" di una sessantina di pagine possano convincere gli italiani a dargli nuovamente fiducia. Ma analizzando il discorso di Renzi si scorgono soprattutto dei segnali rivolti ad uno spaccato della società italiana. Non poteva passare inosservata, infatti, la citazione di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia per ordine del capo-mafia palermitano "Tano" Badalamenti:"Un programma cento per cento credibile, sostenibile, realizzabile". E non è un caso che l'uomo-simbolo tra i candidati del Pd sia quel Domenico Siano, fratello del giornalista ucciso dalla Camorra. Un chiaro segnale da parrte di Renzi: il Partito Democratico vuol proporsi come quello della legalità.

LO SPOT TELEFUNKEN

Si può dire che nel discorso di ieri Matteo Renzi si sia concesso anche delle esternazioni "pop" al fine di rendere più appetibile il lancio del programma Pd. Del resto si sa: la politica è anche marketing. Ecco che allora l'ex premier ha pensato bene di rifarsi ad un famoso spot degli anni '80, realizzato dall'azienda di televisori Telefunken:"Una delle tante ben fatte che ricorda chi ha 40 anni come me, quella di una marca di televisori - un uomo con gli occhiali da sole spiega: "Avremmo potuto stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci, ma noi siamo scienza non fantascienza". Ma c'è qualcosa di scaramantico in questo richiamo da parte di Matteo Renzi. Sì, perché due mesi prima delle elezioni Europee del 2014, quelle del famoso 40%, in direzione citò nuovamente lo spot Telefunken. Una vera e propria passione, se non un rito propiziatorio...

