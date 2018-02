RISULTATI PARLAMENTARIE M5S/ In 40 mila al voto: Ruocco e Taverna le più votate, a Di Maio 490 preferenze

Risultati Parlamentarie M5S, in 40 mila al voto: Ruocco e Taverna le più votate, a Di Maio 490 preferenze. Le ultime notizie sui dati pubblicati dal Movimento 5 Stelle sul blog

03 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Risultati Parlamentarie M5S - Di Maio (Foto: LaPresse)

I risultati delle parlamentarie M5S sono finalmente disponibili: sono stati pubblicati tutti sul blog. In termini assoluti tra gli esponenti più votati del Movimento 5 Stelle spiccano Carla Ruocco alla Camera, con 1.691 voti, e Paola Taverna al Senato, con 2.136 preferenze. Entrambe corrono a Roma. Il candidato premier Luigi Di Maio, che invece corre in Campania, ha raccolto 490 voti. Lui è risultato il più votato del suo collegio, dove sono stati registrati 2.040 voti. Roberto Fico, rappresentante dell’ala ortodossa dei pentastellati, è invece il più votato nel suo collegio di riferimento, Campania 1-02, con 315 voti. Se, invece, si tiene conto di clic assoluti (ma anche del differente numero di iscritti al collegio di residenza), tra gli esponenti più votati spiccano Nicola Morra con 564 voti, Danilo Toninelli con 502 voti, Laura Castelli con 433 preferenze e Manlio Di Stefano con 492 clic.

RISULTATI PARLAMENTARIE M5S: 40 MILA ISCRITTI AL VOTO

I risultati delle parlamentarie M5S mostrano che a votare per la Camera sono stati quasi 40mila iscritti (39.991 per la precisione) per un totale di 92.870 clic tra le preferenze a disposizione. Al Senato invece hanno votato 38.878 iscritti per un totale di 86.175 preferenze. Tra i candidati esterni figurano 300 voti per Gianluigi Paragone, in Lombardia, mentre a Elio Lannutti, a Roma, sono andate le preferenze di 405 iscritti. Nello stesso collegio, guidato da Paola Taverna per quanto riguarda i voti M5S, figura anche Emanuele Dessì, il candidato finito al centro delle polemiche per il caso del canone d’affitto, votato da 144 iscritti. Dopo la bufera però si attende un passo indietro da parte del candidato: stando a quanto detto da Di Maio, è imminente. Il capitano Gregorio De Falco, infine, ha vinto al collegio Toscana - 02 con 262 voti su 2.155.

