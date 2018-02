SONDAGGI ELEZIONI 2018/ I giovani chi votano? Bene M5s, malissimo Renzi e il centrodestra..

Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, bene M5s e malissimo Renzi. Centrodestra non sfonda con under30

03 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Luigi Di Maio (LaPresse)

IPSOS, IL VOTO DEI GIOVANI: BENE M5S, MALISSIMO RENZI

I problemi per il Partito Democratico potrebbero non essere solo per le grosse fratture interne: a guardare i sondaggi pubblicati da Ipsos per il Corriere della Sera si scopre che le classi più giovani che si recheranno alle urne il prossimo 4 marzo non prendono in grande considerazione il Pd. Non solo, guardando la fascia tra i 25 e i 34 anni, il dato per Renzi è alquanto preoccupante: solo il 18,9% ad oggi voterebbe dem, mentre il 32,9% di loro opterebbe per il Movimento 5 Stelle, ben oltre la media generale dei grillini (29% a livello nazionale). Un 6% pronto a votare Liberi e Uguali, un uguale 5% per gli altri partiti di centrosinistra (Radicali, Civica Popolare, ecc), mentre il centrodestra non sfonda come da tradizione nella fascia dei trentenni: 14,9% per Forza Italia, 14,3% per la Lega e 4% per la Meloni. Se si guarda invece la fascia dei giovanissimi (18-24), i dati migliorando leggermente per Renzi e scendono i grillini: 22,4% per il Pd, 28,1% per M5s, mentre salgono e tanto gli ex Pd di LeU (8%), peggiora Berlusconi con il 12,3% e si alza di netto il dato della Lega, con il 17%. Malissimo in questo caso Fratelli d’Italia, che raccoglierebbe solo il 2,6%, con i giovanissimi di destra che evidentemente preferiscono unirsi a gruppi più estremisti (Msi, Forza Nuova, Casapound), piuttosto che la terza gamba della coalizione di centrodestra.

TECNÈ: PARTITO O CANDIDATO? LA SCELTA DEGLI ELETTORI

È stato chiesto agli elettori intervistati dai sondaggi Tecnè cosa ritengono decisivo per la scelta nelle prossime Elezioni tra il partito e il singolo candidato del collegio: ovvero, se una scelta di campo e “generale” oppure un candidato con profilo e storia personale interessata e interessante. Ebbene, secondo i risultati, il 58% ad oggi sceglierebbe il proprio voto in base al partito che si presenta, mentre solo il 25,5% si “butterebbe” sul candidato a prescindere dal partito in cui si è proposto (Il 16,5% non sa cosa rispondere). Ancora più interessante la risposta data alla seconda domanda del sondaggio, ovvero «Se il candidato del collegio uninominale fosse una persona molto sgradita, come si comporterebbe?»: ebbene, il 57,8% degli elettori intervistati ha risposto che comunque lo voterebbe lo stesso tale candidato e anche il proprio partito. Invece il 25,4% cambierebbe la sua scelta, scegliendo altro candidato e altro partito, se scoprisse in lui un candidato pessimo e una persona non valida nel collegio uninominale (ovvero quello “bloccato” che comunque verrebbe scelto qualora si votasse il suo partito).

