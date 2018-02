Berlusconi, “migranti sono bomba sociale”/ Elezioni 2018, Renzi: ‘firmasti tu gli accordi di Dublino”

Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": elezioni 2018, ultime notizie. Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese si allontanano?

05 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, Elezioni 2018 (LaPresse)

La campagna elettorale negli ultimi tre giorni si è improvvisamente fermata sul tema chiave dell’immigrazione: i fatti orrendi di Macerata hanno trasportato l’intera opinione pubblica e di conseguenza anche la politica stessa, al caos migranti e il forte rischio di un’ondata di razzismo dialogante da nord a sud. Silvio Berlusconi ieri sera al Tg5 e questa mattina negli studi di Rai News24 ha voluto dire la sua dopo che nelle ultime 72 ore il suo principale alleato, Matteo Salvini, è stato fatto oggetto di moltissime critiche per le sue posizioni estreme sull’immigrazione e sul reato di clandestinità. «L’immigrazione è una questione urgentissima. Oggi in Italia si contano 650mila migranti di cui solo il 5% ha diritto a restare perché rifugiati. Gli altri rappresentano una bomba sociale pronta a esplodere, vivono di espedienti e di reati», spiega il leader di Forza Italia davanti ai colleghi del Tg5, scatenando non poche reazioni nella sinistra e tra i Cinque Stelle che subito hanno colto l’occasione di attaccare la coalizione di centrodestra “ormai più spostata a destra”, fanno eco i dem. Secondo Berlusconi, da questo punto di vista completamente schierato con il suo alleato Matteo Salvini, ci sono al momento in Italia almeno «600mila migranti che non hanno il diritto di restare da noi». Si va dal problema sicurezza nelle città fino al caos terrorismo: per il leader del centrodestra «Quando saremo al governo investiremo molte risorse per garantire la sicurezza degli italiani. Tra le altre misure rilanceremo l'istituto del poliziotto e del carabiniere di quartiere e riprenderemo l'operazione strade sicure con tutti i nostri soldati nelle città». In merito ai fatti di Macerata, secondo Berlusconi la causa scatenante non è un atto politico o una paura-razzismo strisciante, bensì «il gesto orrendo di uno squilibrato, tutto qui».

LA REPLICA DI RENZI E L’ALLEANZA CHE SI ALLONTANA

Non si è fatta attendere la replica del segretario Pd, anche lui intervenuto come tutti dopo gli incresciosi fatti di Macerata: questa volta è l’ex Cav il suo obiettivo, deponendo per un attimo l’ascia di guerra anti-M5s. «Berlusconi dice che i migranti in Italia sono una 'bomba sociale'? Ma l'immigrazione dipende da due fattori: coi trattati di Dublino ogni Paese gestisce l'immigrazione da solo, ma quegli accordi che ora il capo di Forza Italia contesta li ha firmati lui nel 2003. E se in Italia arrivano i migranti è perché qualcuno ha fatto la guerra in Libia e il presidente del Consiglio era Berlusconi», spiega l’ex premier al videoforum di Repubblica Tv con Massimo Giannini. Quando poi viene chiesto se nel raid razzista di Luca Traini in centro a Macerata vi è lo “zampino” culturale della Lega, la risposta di Renzi è in realtà più pacata di quanto si potesse pensare: «Le mani sporche di sangue ce le ha chi ha premuto quel grilletto. Dall'altra parte non si può pensare di buttare addosso alla Lega e a Salvini questa tematica che è molto più grande e complessa. Certo mi fido di più di Minniti ministro dell'Interno e non di Salvini». Immancabile è invece l’invito al voto per i moderati, considerando - dice Renzi - che «Ogni voto dato alla sinistra radicale e al partito di D'Alema, avvicina Salvini al governo». Si allontana però l’ipotesi Larghe Intese dopo il voto, almeno stando a vedere le dichiarazioni di oggi sia di Renzi, che dello stesso Berlusconi qualche ora prima a Rai News24: «Non ci sarà bisogno di coalizioni allargate in Italia. Non ci sarà bisogno di coalizioni con la sinistra. Gli Italiani sono persone di buon senso, otterremo la maggioranza. Se non ci sarà, si tornerà al voto».

