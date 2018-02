RENZI, ELEZIONI 2018/ “Berlusconi ha ragione, senza maggioranza si torni al voto. Cambiamo insieme Dublino”

Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni subito al voto": il segretario Pd apre al leader di Forza Italia, "cambiamo insieme gli accordi di Dublino"

06 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Renzi e Berlusconi, Elezioni 2018 (LaPresse)

Matteo Renzi e Silvio Berlusconi: sono ancora loro gli “argini” agli estremismi-populisti di Salvini e Di Maio e sono sempre loro ad essere visti giorno dopo giorno dei “finti” rivali, pronti invece all’accordo (la Meloni lo chiama inciucio) su Larghe Intese dopo il voto del prossimo 4 marzo. Berlusconi ieri a Rai News24, Renzi oggi ad Agorà provano a dire l’opposto ammettendo che se non vi sono le condizioni piuttosto è meglio tornare al voto. «La penso esattamente come Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai», spiega il segretario Pd che si guarda bene dal dire “con Berlusconi al Governo mai”, sottolineano gli ex-dem di Liberi e Uguali in queste ore. Renzi poi torna ancora una volta sul voto utile e prosegue la sua crociata contro D’Alema e Grasso, spiegando agli elettori come «L'elettore che vuole votare Pd - ha detto - è già convinto. A chi vuole votare la sinistra radicale, il partito di D'Alema, dico: ma davvero ha senso votare la sinistra radicale e avvicinare Salvini al governo? Si può non votare il Pd, votare Insieme o Bonino ma non far vincere Salvini. Dall'altro lato agli elettori moderati dico: un voto dato al centrodestra, per come sono fatte le liste, è un voto dato alla leadership di Matteo Salvini». Anche qui però niente Berlusconi citato, se non quando si torna a parlare di immigrazione: ma anche qui è più un assist che non una chiusura, sentitelo «L'immigrazione è un tema complicato, che non viene dai governi di sinistra. E' esplosa dopo accordo di Dublino, firmato da Berlusconi. Cambiamolo insieme senza polemiche».

DA MACERATA ALL’IMMIGRAZIONE, IL POST DEL SEGRETARIO

Quello che è avvenuto a Macerata inevitabilmente rimane dentro, in maniera forte, alla campagna elettorale e rischia di trascinarsi fino al 4 marzo prossimo: se sarà un di più o un di meno per Salvini & Co. ancora non è chiaro, ma il segretario del Pd ha voluto comunque questa mattina scrivere un lungo post su Facebook per provare a distinguersi dalla classe politica che sui fatti di Macerata e la sparatoria di Luca Traini ha calcato la rabbia piuttosto che frenarla. «Più che i sondaggi, a me preoccupa il clima. Quello che è accaduto a Macerata è stato buttato in politica da tutti, io invece ho cercato di abbassare i toni», scrive Renzi. E poi ancora, «i responsabili della morte di Pamela devono essere assicurati alla giustizia. Traini lo definisco un potenziale killer. Ha sparato alla sede del Pd, ma ho detto ai miei, abbassiamo i toni». Secondo Renzi il dibattito normale dovrebbe fermarsi alla condanna sulla droga, il pusher, la tentata strage, il pericolo dell'ideologia neonazista. «Finirebbe dicendo grazie alle forze dell'ordine che hanno preso i colpevoli in tempo straordinariamente breve, ennesima dimostrazione che la sicurezza deve essere affidata a professionisti come carabinieri e poliziotti, non a pistoleri invasati che sparano per strada»: e invece la politica è andata ben oltre e in queste ore se n’è letto di tutto. Non esita anche Renzi ad attaccare Salvini, Berlusconi e la destra italiana, assieme anche i grillini, per aver provato a tirare in ballo il Pd, ma subito fa dietrofront spiegando «dal minuto numero uno io ho sempre invitato tutti a tenere bassi i toni e ho chiesto al PD di non rilanciare la polemica. Nei momenti di difficoltà, la prima responsabilità è ricordarsi che noi siamo l'Italia. E che quindi i toni alti non aiutano nessuno».

Noi stiamo sulla linea della civiltà. E non ci spostiamo. #Maceratahttps://t.co/JVbBDkzbnW — Matteo Renzi (@matteorenzi) 6 febbraio 2018

© Riproduzione Riservata.