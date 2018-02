Sondaggi Elezioni 2018/ Meglio i candidati o i partiti? Gli elettori ‘snobbano’ i collegi

Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati"

06 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018 (LaPresse)

TECNÈ: PARTITO O CANDIDATO? LA SCELTA DEGLI ELETTORI

È stato chiesto agli elettori intervistati dai sondaggi Tecnè cosa ritengono decisivo per la scelta nelle prossime Elezioni tra il partito e il singolo candidato del collegio: ovvero, se una scelta di campo e “generale” oppure un candidato con profilo e storia personale interessata e interessante. Ebbene, secondo i risultati, il 58% ad oggi sceglierebbe il proprio voto in base al partito che si presenta, mentre solo il 25,5% si “butterebbe” sul candidato a prescindere dal partito in cui si è proposto (Il 16,5% non sa cosa rispondere). Ancora più interessante la risposta data alla seconda domanda del sondaggio, ovvero «Se il candidato del collegio uninominale fosse una persona molto sgradita, come si comporterebbe?»: ebbene, il 57,8% degli elettori intervistati ha risposto che comunque lo voterebbe lo stesso tale candidato e anche il proprio partito. Invece il 25,4% cambierebbe la sua scelta, scegliendo altro candidato e altro partito, se scoprisse in lui un candidato pessimo e una persona non valida nel collegio uninominale (ovvero quello “bloccato” che comunque verrebbe scelto qualora si votasse il suo partito).

EMG, FIDUCIA LEADER: GENTILONI “PAREGGIA” DI MAIO, GIÙ RENZI

Dopo la fiducia dei ministri è la fiducia dei leader politici a rendere spiegabile, in parte, le nuove prospettive elettorali in Italia: i sondaggi prodotti da Emg Acqua mostrano infatti come la crescita di Di Maio sia buona, ma la tenuta di Gentiloni (e dunque di una parte importante del Pd) lo è altrettanto, al netto dei dati che indicano un centrosinistra in crisi. Probabilmente gli italiani, davanti all’impossibilità di un governo con piena maggioranza, non disdegnano una nuova soluzione “alla Gentiloni”, sempre premiato nei consensi personali. Dietro la strana coppia Paolo-Luigi (entrambi al 30%), si muove Matteo Salvini al 25% anche se in probabile calo dopo i fatti di Macerata che potrebbero rivelarsi un boomerang per il leader della Lega. Male Renzi che al 23% vede sempre più lontano il suo alleato-rivale interno che lo ha sostituto anche a Palazzo Chigi; dietro tutti gli altri, da Berlusconi e Bonino al 20%, fino a Giorgia Meloni al 19%, per concludere con il presidente del Senato Grasso e Raffaele Fitto (quarta gamba) al 14% e Beatrice Lorenzin al 12%.

