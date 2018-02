SALVINI, ELEZIONI 2018/ “Leva obbligatoria contro razzismo e terrorismo: meglio delle droghe legalizzate”

Matteo Salvini nuove promesse verse le Elezioni 2018: "leva militare obbligatoria contro razzismo e terrorismo. Meglio che legalizzare alcune droghe". E sulla Lega "storica"..

07 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Matteo Salvini (LaPresse)

Matteo Salvini, gli Alpini (attivissimi nelle ultime ore dopo la maxi polemica nazionale con Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2018) e il servizio di leva obbligatoria: il pomeriggio del leader Lega Nord è stato all’insegna dell’ennesima “promessa-polemica” di questa Campagna Elettorale verso le Elezioni. A margine di un incontro organizzato dalle associazioni nazionali Alpini, Bersaglieri e del Fante, Salvini è tornato alla carica su uno dei suoi punti cardine del programma, sottoscritto anche da Fratelli d’Italia e Berlusconi: «Di fronte a rigurgiti razzisti e alla minaccia del terrorismo penso che la reintroduzione del servizio militare di leva sia meglio per la democrazia», spiega Salvini rilanciando quanto già all’inizio della campagna elettorale aveva già promesso, «Abbiamo inserito l'obbligo in una proposta di legge affinché possa essere previsto su base regionale per sei mesi. Farebbe il bene di tanti ragazzi». Seconda la linea del leader leghista, la leva militare obbligatoria potrebbe tornare a fare “bene” per il futuro dei giovani, «molto meglio che la liberalizzazione di alcune droghe. Mio figlio ha 14 anni e io spero che un giorno possa dire che il suo papà ha fatto qualcosa di concreto», spiega ancora uno scatenato Salvini.

IL DISTACCO DALLA LEGA “STORICA”

Inevitabile il riferimento, anche se non diretto ed esplicito, ai fatti degli ultimi giorni visti a Macerata: Luca Traini era un leghista fascistoide e per Salvini un ottimo antidoto alla “difesa fai da te”, «la leva funzionerebbe come un ottimo argine ai disastri che vediamo in questi giorni. Quando sei in camerata non conta nulla dove sei nato. E un servizio di leva obbligatorio, civile o militare ma soprattutto militare, aiuterebbe l'integrazione di ragazzi che sono venuti qui dall'altra parte del mondo e che cresceranno con l'amore per l'Italia». A chi gli chiede quale tipo di copertura economica potrebbe intervenire per garantire il reintegro della leva obbligatoria, Salvini replica immediato «se si vuole i soldi si trovano sempre», mentre poi respinge in toto (e non è una novità) la proposta di Renzi nel programma Pd di stabilire un’obbligatorietà per il servizio civile. «Non credo nel solo servizio civile, perché se uno vuole oggi ha mille possibilità. Quindi meglio un obbligo di 6-8 mesi, per ragazzi e ragazze che potranno scegliere se farlo civile o militare. Molti Stati che hanno disarmato ora stanno tornando sui propri passi». Qualche simpatico Alpino ha voluto tendere una piccola trappola al “secondo” Matteo, e gli ha chiesto se questa nuova linea della Lega molto “schiacciata” sulle tematiche di FdI sulla sintonia con Tricolore e valore delle Forze Armate, Salvini risponde: «Mi becco un giorno sì e uno no del cretino da Bossi che vorrebbe che io mi occupassi solo di Milano. Ma per me l'Italia è bella tutta, da Bolzano alla Sicilia».

