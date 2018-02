Matteo Salvini/ Islam? Incompatibile con i nostri valori. Il sacrificio di Pamela Mastropietro non sarà vano

Matteo Salvini su Islam: “Incompatibile con i nostri valori”. Poi ritorna sul caso di Pamela Mastropietro: “Il suo sacrificio non sarà vano”. Le ultime notizie sul leader della Lega

08 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Matteo Salvini è tornato sull’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne di Roma uccisa, smembrata e nascosta in due valigie. «Tranquilli, il suo sacrificio non sarà vano», ha dichiarato il leader della Lega. La cronaca è entrata nella campagna elettorale, e questa non è una novità. A margine della visita al cantiere per la costruzione del centro culturale islamico a Umbertide, in provincia di Perugia, Salvini ha espresso il timore che il nigeriano arrestato per il delitto di Pamela Mastropietro esca dal carcere con la riforma penitenziaria che il Consiglio dei Ministri sta per varare. «Dopo gli indulti mascherati e gli svuota carceri, Orlando e Renzi stanno per rimettere in libertà criminali seriali e delinquenti condannati fino a quattro anni. E forse si apriranno le porte del carcere anche per il nigeriano coinvolto nella morte della povera Pamela», ha spiegato Salvini, il quale auspica in un ripensamento del governo.

MATTEO SALVINI, DA PAMELA MASTROPIETRO ALL'ISLAM

Da Umbertide, dove è in costruzione da anni un centro culturale islamico oggetto di polemiche e scontri politici, Matteo Salvini ha lanciato un’invettiva contro l’Islam: «La questione è se oggi è compatibile con i nostri valori, con la nostra libertà e con la nostra Costituzione. Io ho fortissimi dubbi». Per Salvini è incompatibile «con i nostri valori, i nostri diritti e le nostre libertà». L’Islam dunque per il leader del Carroccio rappresenta un rischio: «Non vorrei far la fine della Gran Bretagna, che ha i tribunali islamici al posto dei tribunali inglesi». C’è chi sostiene che tenere aperte le moschee consenta di controllare maggiormente i fedeli, ma Salvini non è d’accordo: «Io penso che così si insediano meglio sul territorio». La questione comunque non è religiosa per il leader della Lega, facendo riferimento all’interpretazione letterale del Corano: «Il problema dell’Islam è che è una legge, non una religione. Io non voglio che in casa mia si insedino persone per cui la donna vale meno dell’uomo».

