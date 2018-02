Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia: Fontana al 43% straccia il M5s, Gori insegue al 36,5%

Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%, insegue Gori al 36%. Male il M5s

08 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Elezioni Lombardia 2018 (LaPresse)

TERMOMETRO POLITICO, REGIONALI LOMBARDIA: FONTANA AVANTI AL 43%

I giorni passano, l’electron day si avvicina e la Regione Lombardia, assieme a Lazio e Politiche Nazionali vedono giornata dopo giornata l’evoluzione anche dei sondaggi politici prodotti di continuo per informare l’elettorato e “informare” le segreterie dei partiti e dei candidati. Ebbene, per la successione a Roberto Maroni alla guida della Lombardia, i dati di Termometro Politico mostrano un Attilio Fontana, il sostituto “last minute”, in netto vantaggio con il 43% dei consensi su base regionale. Dietro insegue Giorgio Gori al 36,5% con il Pd che però non è riuscito a recuperare i voti che sperava - almeno finora - dopo la gaffe di Fontana sulla “razza bianca”. Male il Movimento 5Stelle che finora al nord non vede proprio crescere le proprie speranze elettorali nelle Amministrative e per ora anche nelle Regionali: Dario Violi è dato all’11,9%, per ora fuori dai giochi. Onorio Rosati al 3% per LeU, Angela De Rosa al 2%, Giulio Arrighini invece chiude la classifica parziale all’1,4%.

LORIEN, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA AL 34%, LEU SOTTO IL 6%

Nelle intenzioni di voto prodotte da Lorien Consulting si svelano i sondaggi sulle prossime Elezioni alla Camera dei Deputati, con un deciso calo registrato dal centrodestra di cui però Renzi e la sua coalizione non ne approfittano “troppo” rimanendo sotto il 30% e lontano dalla possibilità di avere una possibile maggioranza monocolore dopo le urne del 4 marzo. Scendendo nei numeri della contesa, i sondaggi Lorien mostrano un centrodestra al 34%, forte del 15,9% di Forza Italia, 12,4% di Lega Nord, 4% di Fratelli d’Italia, 1,4% di Noi con l’Italia e 0,5% di Energie per l’Italia. Segue il Movimento 5 Stelle che come unica lista prenderebbe ad oggi il 29,2%, appena davanti al centrosinistra che raccimola un 28% dal Pd renziano (25,3%), dal 1,1% di +Europa con Bonino, lo 0,2% di Insieme. Chiudono Liberi e Uguali di Pietro Grasso che rimangono sotto il 6% e non sfondano decisamente, come del resto gli altri partiti di destra (0,8%) o la Sinistra Anti Liberista (all’1,9%) su scala nazionale.

