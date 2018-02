Berlusconi, Elezioni 2018/ “Querelo Di Maio”: scontro con Salvini su leva militare e moschee. E su Renzi..

Silvio Berlusconi, querela a Di Maio sull'immigrazione: elezioni 2018, scontro con Salvini su moschee, Islam e leva militare obbligatoria. A Renzi suggerisce cambio nome Pd

09 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Silvio Berlusconi, Elezioni 2018 (LaPresse)

Berlusconi querela Luigi Di Maio: è partita, l’attendavamo, la prima denuncia di questa campagna elettorale. Lo “show” lanciato dal leader di Forza Italia arriva in una intervista su Radio Capital all’interno di “Circo Massimo” con il giornalista di Repubblica Massimo Giannini, e si dirige contro il leader del Movimento 5 Stelle per affermato che «Berlusconi è il traditore della patria» in tema di immigrazione. Ma cosa aveva detto “Giggino” al “povero” Silvio? «Ricordiamoci sempre che il Cara di Mineo lo hanno istituito i forzisti e i leghisti, su cui hanno fatto business gli uomini di Berlusconi e gli uomini del Pd». Berlusconi a Circo Massimo replica, dopo l’annuncio di querela, «Io non so nemmeno cosa sia il Cara di Mineo, perciò ho dato incarico ai miei legali di occuparsi di quello che ha detto. Di Maio al governo sarebbe una catastrofe. I M5s sono una setta che dipende da un unico capo. Con loro al governo l'Italia rischierebbe l'isolamento internazionale e aumenterebbero le tasse». Ormai però il tema del razzismo è sdoganato e comprende praticamente tutti i nodi principali della campagna elettorale: «io non credo che possa essere attribuito a me qualcosa che possa andare nella direzione di far aumentare il razzismo: io non ho mai detto di cacciare ma di rimpatriare. Il razzismo in Italia non c'è, ma potrebbe rinascere se non contrastiamo l'immigrazione clandestina. Cosa dovremmo fare di queste persone clandestine che non hanno titolo per vivere in Italia?», spiega Berlusconi “strizzando l’occhio” a Salvini.

NUOVO SCONTRO “A DISTANZA” CON SALVINI

Ma il rapporto con l’alleato-rivale della Lega si incrina con il passare dell’intervista, con l’ennesimo scontro a distanza dovuto alla profonda diversità di vedute su praticamente tutti i punti del programma elettorale - che pure hanno siglato insieme in vista del 4 marzo 2018. «Sono contrario al ritorno della leva militare. Nel programma del centrodestra non ne abbiamo parlato», quando invece Salvini proprio ieri aveva rilanciato sulla necessità della leva militare obbligatoria per tutti i ragazzi dopo la maggiore età. Ma non è l’unico intoppo tra i due, ancora l’ex Cavaliere: «La nostra Costituzione prevede la libertà di tutte le confessioni che non contrastano l'ordinamento italiano e lo Stato liberale non entra nelle convinzioni religiose ma se in nome dell'islam qualcuno giustifica la violenza e considera le donne segregate saremmo molto rigorosi. Le moschee devono essere luoghi di culto e non zone franche dove si fa propaganda. Salvini ogni tanto è pirotecnico, non possiamo chiudere le moschee». Riassumendo, querela a Di Maio, scontro con Salvini e “consigli” al figliol non più prodigo Matteo Renzi: «cambi il nome di quel Pd, dovrebbe essere il Partito Socialdemocratico». Ma se Berlusconi si pensa come la “Merkel” (politicamente parlando) e Renzi dovrebbe cambiarsi in Psd, non è che dietro l’angolo ancora una volta c’è l’ipotesi di una Grande Coalizione?

© Riproduzione Riservata.