Elezioni 2018, come si vota/ M5s, Andrea Roventini ministro Economia: Grasso, “sì a Governo di scopo”

Elezioni 2018, come si vota il 4 marzo: Andrea Roventini come Ministro Economia del Governo Di Maio. Grasso, "governo di scopo con tutti" ovvero con M5s. Lite Berlusconi ad Agorà

01 marzo 2018 - agg. 01 marzo 2018, 11.23 Niccolò Magnani

Elezioni 2018, Luigi Di Maio (LaPresse)

Andrea Roventini ministro dell’Economia è la novità del giorno in casa M5s: un professore di una autorevole università chiamato al difficile compito di dialogare con Europa, istituzioni e tutti gli altri ministeri. Per il dicastero più importante, Di Maio sceglie un professore, poco conosciuto, ma stimato dai colleghi nei suoi ambienti: Renzi lo stronca, «non lo conosco, preferisco Padoan» e ovviamente tutti gli altri partiti lo snobbano, ma al momento i grillini puntano tutto sulla lista (e non parlano più di programmi, ndr) per provare il rush finale verso le elezioni. Se sarà governo Di Maio lo si capirà dai numeri dopo il voto e da chi eventualmente potrebbe esser disposto ad un Governo “di scopo” (larghe intese è un termine che non piace a nessuno, pare..) per fare riforme e rifare la legge elettorale (un deja vu, nulla da dire). A questo sarebbe «assolutamente disposto» Pietro Grasso assieme a LeU, «Solamente per un governo di scopo, il cosiddetto governo del presidente che possa fare una nuova legge elettorale e andare nuovamente alle elezioni. Su questo posso garantire, su altri scopi no», spiegava ieri sera il Presidente del Senato a Porta a Porta. Di Maio-Grasso? Per ora i diretti responsabili, nicchiano, ma l'impressione è che non si possa escludere come ipotesi (e nessuno dei due lo nega). Qui trovate invece l’intervista esclusiva che Pietro Grasso ha lasciato per il Sussidiario oggi in prima pagina.

DI MAIO LANCIA ROVENTINI, BERLUSCONI LITIGA SU SALVINI

I giochi si fanno duri e.. beh tanto sapete come si completa. Le Elezioni arrivano questa domenica e le due principali contendenti - la coalizione di Centrodestra e il Movimento 5 Stelle - si scaldano in tv e sui giornali con le ultime “promesse” (forse meglio sparate) per provare a convincere gli indecisi. Luigi Di Maio oggi pubblicherà la lista completa di tutti i ministri (qui sotto tutte le informazioni), con l’ultimo “nominato” che si tratta, secondo quanto riporta lo stesso giovane leader M5s stamani a Uno Mattina su Ra1, di Andrea Roventi. È un professore della Scuola Superiore di Sant’Anna, «ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva», rilancia Di Maio in diretta tv. «Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per rivedere i parametri economici e quelli deficit/Pil. In Italia servono risorse fresche, con basta austerity e politiche espansive, su cui io e Roventini siamo in perfetta sintonia», prosegue Di Maio. Sempre sulla Rai e sempre in diretta tv, Berlusconi prova l’ultimo affondo e forse per la prima volta dimostra nervosismo e risposte anche a toni molto alti davanti alle domande di Agorà: Il Governo Monti, le scelte di Ciampi come presidente della Repubblica e il rapporto con Salvini, il Cav ha perso le staffe accusando l’interlocutore di volerlo “mettere in difficoltà, ma a me non mi fregate”. Alla domanda, «vi sentite ancora con Umberto Bossi», Berlusconi replica «parliamo di tempi antichi, di donne e di tante cose..». Dunque non di Salvini, gli viene chiesto, e lui «passiamo alla prossima domanda». Toni tesi, nulla da dire, lo scontro è vicino..

"Salvini e Meloni hanno battibeccato un po' con me ma è naturale. La mia guida è imprescindibile perché sono l'uomo di impresa, sport e Stato che ne sa più di tutti" #Berlusconi ospite ora ad #agorarai. pic.twitter.com/63NQhm4oRt — Agorà (@agorarai) 1 marzo 2018

DIARIO CAMPAGNA ELETTORALE: MINISTRI M5S, LEADERSHIP CENTRODESTRA E...

Meno 4 alle Elezioni Politiche più discusse e “attese” della storia (visto che già dopo i primi mesi della scorsa legislatura si parlava già di ritornare alle urne stante lo stallo in Parlamento). Ecco, ora la situazione che si prefigura non è poi così diversa, in termini di numeri, a quanto si respirava alla vigilia del 2013: all’epoca vinse senza vincere Bersani, crebbe il Movimento 5 Stelle che entrò per la prima volta in Parlamento e il centrodestra prese una batosta non indifferente. Oggi i primi due rischiano di fare risultati simili in termini di percentuali (anche se Di Maio continua a dire che raggiungerà la maggioranza assoluta, ndr), mentre sono Berlusconi-Salvini-Meloni-Fitto a vedere crescere e non poco i numeri, puntando a superare il 40%. La campagna elettorale ieri ha visto quest’ultimi litigare ancora sulla leadership - NCI accusa Salvini di voler fare accordi con gli estremisti di destra, Berlusconi continua a dire che sarà lui il vero centro su cui permea l’intera coalizione, Meloni dall’Ungheria invita i suoi alleati a rompere con l’Europa che «ci ha portato fino al baratro» - mentre il Pd ha ottenuto endorsement dei suoi stessi membri, come Enrico Letta e prima di lui Giorgio Napolitano, ma non vede pace nella dicotomia Renzi-Gentiloni con gli elettori disorientati su chi potrà essere il vero leader.

Infine il “reality” del Movimento 5 Stelle che ha presentato i primi 5 ministri e oggi pubblicano la lista completa dei 18 nomi che faranno parte del presunto Governo Di Maio il giorno dopo le elezioni: ai già noti, si è aggiunto il proto ministro dello Sport Domenico Fioravanti, ex campione di Nuoto e olimpionico medagliato. Prosegue però il tutto come se stessimo di fronte ad una “gara”, un reality appunto, dove i nominati entrano in concorrenza con gli altri partiti e poi dopo il 4 marzo si capisce chi può cantar vittoria. Qui però c’è un Paese da governare, da portare avanti e da rinnovare profondamente nei tanti punti dolenti: il reality a breve finisce (per fortuna) e le carte si inizieranno a scoprire. Lì sarà il vero punto di svolta: chi saprà interpretarlo al meglio? Qui tutte le principali informazioni e accorgimenti per il "come si vota alle Elezioni 2018", con relativi errori da evitare e differenza tra le varie schede elettorale che si avranno in mano dentro l'urna

