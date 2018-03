LISTA NOMI MINISTRI M5S, GOVERNO DI MAIO/ Diretta streaming video Facebook: Roventini all’Economia

Lista ministri M5s, i nomi del Governo di Luigi Di Maio in diretta streaming video Facebook dalle ore 15.30. Andrea Roventini all'Economia, Fioramonti al Mise: a breve lista completa

01 marzo 2018 Niccolò Magnani

Luigi Di Maio e Andrea Roventini: la lista completa dei Ministri M5s (Facebook)

Oggi alle 15.30 Luigi Di Maio presenterà in diretta streaming video sulla sua pagina Facebook la ormai celebre e attesa lista dei Ministri M5s che dovrebbero formare il Governo a Cinque Stelle, qualora arrivasse la maggioranza di voti assoluta dopo le Elezioni del 4 marzo. Quest’oggi a Uno Mattina su Rai1 il leader del M5s ha annunciato l’ultimo nome, forse il più importante, della sua possibile futura squadra di governo: «Andrea Roventini è il nostro candidato Ministro dell'economia. È Professore associato di Economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Vanta un record di pubblicazioni che lo colloca fra il top 10% mondiale degli economisti. Ha l'età di Macron ma già scrive con il premio Nobel Stiglitz». I nomi saranno esposti dalle 15.30 in poi, saranno 17-18 e ci saranno molte donne, a detta di DI Maio. «Dalle 15.30 ci sarà la presentazione completa della squadra di governo. La diretta streaming dell’evento sarà trasmessa qui sulla mia pagina. Siateci!»: così scrive il giovane leader politico e candidato Premier del Movimento 5 Stelle. Le elezioni si avvicinano, il rush finale del Movimento 5 Stelle vede oggi la presentazione della lista ufficiale dei possibili ministri del Governo Di Maio e domani la chiusura del “rally elettorale a Cinque Stelle” a Roma in piazza del Popolo. Ci sarà anche Beppe Grillo che questa mattina sul suo Blog ha scritto supportando il lavoro di Di Maio: «Quale verità? La percezione della verità? Sto impazzendo, sto impazzendo, fate veloce a fare un governo perché io sto impazzendo»

I PRIMI NOMI CERTI DELLA LISTA

«Sono un keynesiano eretico», spiega oggi sul Sole 24 ore il neo candidato ministro Roventini, il fiore all’occhiello secondo Di Maio della sua squadra di ministri, di fatto già inviata via mail a Mattarella in una inconsueta e irrituale modalità a pochi giorni dal voto. «No alle privatizzazioni, ma largo a crescita e investimenti come leva per abbattere il debito. E subito un Def rigoroso in questa direzione, senza «idee bizzarre»», così riassume il pensiero e il programma del ministro del Tesoro M5s, il quotidiano economico. «In questi anni si è privatizzato troppo, svendendo imprese strategiche per il nostro Paese senza incidere sul rapporto debito/Pil. Ricordiamoci di Telecom Italia, un’eccellenza italiana distrutta dalle privatizzazioni e dai vari “capitani coraggiosi», conclude ancora Roventini. Nella lista inviata al Quirinale e che sarà pienamente disponibile oggi pomeriggio, Di Maio ha già indicato e presentato nei giorni scorsi Lorenzo Fioramonti per lo Sviluppo Economico, Sergio Costa (generale carabinieri) come ministro dell’Ambiente, Domenico Fioravanti per lo Sport, Pasquale Tridico per il Lavoro, Alessandra Pesce per l’Agricoltura e Giuseppe Conte per la Pubblica Amministrazione. Per tutti gli altri nomi, ecco il link per la diretta streaming sulla pagina FB di Luigi Di Maio: dalle 15.30 sarà disponibile anche il video embeddabile della diretta.

