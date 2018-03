LIVORNO, MILITANTE CASAPOUND PRESO A BASTONATE/ Menato con la compagna incinta mentre attaccava manifesti

Livorno, militante di CasaPound preso a bastonate mentre stava attaccando un manifesto elettorale: aggredita anche la compagna incinta, illesa. Lui rischia perdita di un occhio

01 marzo 2018 Niccolò Magnani

Attivista CasaPound menato mentre attaccava manifesti (LaPresse)

Gravissima aggressione avvenuta a Livorno contro un militante di CasaPound che pare stesse cercando di attaccare un manifesto elettorale strappato da un gruppo di antagonisti di sinistra. «La notte scorsa un militante di CasaPound è stato aggredito a Livorno. è stato assalito da quattro persone che, cappucci alzati e bastoni alla mano, prima lo hanno pestato e poi hanno sfondato i finestrini della sua auto, all'interno della quale era presente la compagna incinta, per fortuna rimasta illesa anche se sotto choc», si legge nel lungo comunicato diffuso da CasaPound su Facebook questa mattina, appena saputo che il militante si trova in Pronto Soccorso dove rischia di perdere seriamente una parte dell’occhio. «Non è in pericolo di vita», conferma Repubblica Firenze ma resta grave il grado di ferita riportata e l’aggressione in sé in quella stessa città dove settimana scorsa due manifestanti di Potere al Popolo, intenti nella stessa pratica del militante CP di questa notte, sono stati menati a loro volta (con sospetti su gruppo neofascisti). L'aggressione antifascista sarebbe avvenuta proprio mentre stava riattaccando un manifesto che qualcuno aveva staccato dal muro, nella zona di via Garibaldi e via Galilei, in centro a Livorno: i carabinieri indagano sull'accaduto e ipotizzano reato per lesioni aggravate in concorso.

Quattro antifascisti incappucciati e con bastoni in mano aggrediscono un militante di #CasaPound a #Livorno che ora rischia di perdere un occhio.



Non contenti, sfondano i finestrini dell'auto dove c'era la compagna incinta, urlandole: "Tanto verrà un figlio fascista" pic.twitter.com/ROwlbWxUt0 — CasaPound Italia (@CasaPoundItalia) 1 marzo 2018

LA DENUNCIA DI CASAPOUND

«E' incredibile quello che sta accadendo in Italia. Mentre le più alte cariche dello Stato vanno manifestando e lanciano allarmi sul sedicente pericolo fascista, gli antifascisti lanciano cacce all'uomo, rivendicano con orgoglio brutali pestaggi, aggrediscono e insultano le forze dell'ordine nella totale impunità. Al nostro militante gravemente ferito, va la più totale solidarietà e vicinanza del movimento», scrive il candidato premier di CasaPound, Simone Di Stefano, il quale richiede l’intervento immediato del ministro degli Interni, Marco Minniti «visto che non ha speso una parola sulle minacce di chi ha promesso di mettere a ferro e fuoco Roma per impedirci di parlare al Pantheon». Nella parte finale del lungo comunicato del gruppo di estrema destra - a pochi giorni dall’altra vile aggressione contro il dirigente provinciale di Palermo in pieno centro - si aggiunge che «Gesti vigliacchi come questi, o come quelli di Torino, Piacenza, Palermo, non fanno altro che rendere plasticamente evidente qual è la verità storica del periodo in cui viviamo: un movimento come CasaPound che si organizza, si impegna, si presenta alle elezioni e cerca di cambiare l’Italia facendo politica e una massa di vecchi partiti che, pur di mantenere il loro posto alla guida del paese, cedono ai ricatti dei violenti».

