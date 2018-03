Sondaggi Governo Elezioni 2018/ Quale alleanza per il Paese? Fronte ‘populista’ M5s-Lega al 33%

Sondaggi Governo post-Elezioni 2018: quale alleanza per il Paese dopo il voto? Fronte "populista" tra M5s e Lega di Salvini: col 33% contro l'accordo Pd-Di Maio al 28%

10 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Governo, Di Maio-Salvini l'asse populista (LaPresse)

EMG, QUALE GOVERNO PER IL PAESE?

Secondo gli ultimi sondaggi politici prodotti da Emg Acqua qualche giorno dopo il voto delle Elezioni Politiche di domenica scorsa si è provato ad indagare tra gli elettori intervistati su quale possa essere il vero e più probabile governo di “alleanza” che possa superare la fase di stallo della mancanza di maggioranza. Con il Rosatellum Bis si è prodotto un Parlamento - come ampiamente prevedibile - in cui non vi è al momento alcuna maggioranza chiara, nemmeno per il Movimento 5 Stelle che pure è il primo partito in Italia, o per il Centrodestra, prima coalizione nel Paese con il 37% alla Camera. Secondo le stime del sondaggio, gli elettori ad oggi sceglierebbero un fronte “populista” con M5s e Lega di Salvini: un 33,2% contro il più basso ma comunque in competizione 28,1% di un’alleanza M5s con il Pd, ovviamente dopo le dimissioni di Renzi “prezzo” da pagare per poter trovare la porta aperta di Di Maio. Più basse le possibilità per un progetto di Larghe Intese tra Pd e Centrodestra (15,4%): fino a prima delle elezioni, questa era la formazione maggiormente “sperata” dal fronte dei moderati per trovare una quadra in una fase di stallo, come quello che viviamo ora. Ma la grande performance della Lega di Salvini sopra Forza Italia ha allontanato quello che avrebbe potuto essere un Patto del Nazareno “bis” tra Renzi e Berlusconi.

QUORUM: TOP&FLOP ELETTI UNINOMINALE SENATO

Tra i sondaggi e le analisi post-voto più curiosi e interessanti, quelle condotte da Quorum-YouTrend hanno affrontato un dato relativo ai candidati eletti nei collegi uninominali: non si tratta però dei “big”, dei ministri o dei capi partito, bensì di quelli che hanno maggiormente convinto o deluso gli elettori tanto da farli votare in massa o votarli al minimo sindacale per poter eleggerli al Parlamento in entrata nei prossimi mesi. I “top” 5 eletti al Senato hanno visto ai primi due posti due candidati senatori alto atesini del Svp che sono divenuti record di votazioni, battendo M5s, Lega e Forza Italia. Come? Ecco i dati ufficiali con il 66,5% di Durnwalder e il 61% di Unterberger che nei loro collegi fanno piazza pulita: al terzo posto invece Mautone del Movimento 5 Stelle che conquista il 58,5% dei voti nel suo collegio. Al quarto posto la responsabile della campagna elettorale di Forza Italia e strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, che viene eletta con il 56,8% dei consensi; al quinto posto tra i “top” il responsabile economico di Matteo Salvini e della Lega, Borghesi, eletto col 56,2%. Lato “flop” invece, i primi cinque eletti con il minor risultato in termini di voti sono: Laniéce (Uv) 25,8%, Paola Binetti (Nci) 30,4%, Patriarca (Pd) 31,8%, Saponara (Lega) 32,2% e Roberta Ferrero della Lega al 32,4%.

© Riproduzione Riservata.