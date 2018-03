E’ morta Rosy Guarnieri/ Albenga, si è spenta la Zarina Verde, primo sindaco leghista della storia

Rosy Guarnieri in uno scatto con Salvini - Twitter

E’ morta all’età di 65 anni, Rosalia, detta Rosy, Guarnieri. Si è spenta questa mattina, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove era ricoverata per via di un male incurabile. E’ stata uno storico primo cittadino di Albenga, e il mondo politico si è raccolto attorno alla famiglia della donna, per molti anni, simbolo della città ligure. Originaria della Sicilia, Rosy era stata da poco eletta deputato alla Camera per la Lega, e lascia due figlie, Micaela e Tatiana, nonché il marito Franco Vairo, medico ed ex funzionario Asl. Le persone che le stavano vicino, sia del mondo politico che non, la descrivono come una donna molto forte, grintosa e combattiva, e la sua carriera ne è una conferma. E’ stata il primo sindaco donna di Albenga, nonché il primo sindaco leghista nella storia del partito del Carroccio.

ERA DETTA LA ZARINA VERDE

Negli anni ’90 era stata ribattezza la Zarina Verde, sia perché aveva contribuito a diffondere le idee leghiste in una zona sino a quel momento quasi esclusivamente “rossa”, sia per le sue battaglie storiche, anche quando non era ancora sindaco, con l’allora primo cittadino di Albenga, Angelo Viveri, di opposte idee politiche. Ma vista la sua tenacia, la sua grinta e la sua determinazione con cui portava avanti le proprie idee, era apprezzata da tutti, anche dai politici con visioni differenti rispetto alla sua. Molte le lotte, anche controverse, portate avanti dalla Guarnieri, come ad esempio l’apertura della moschea più grande della Liguria nel 2013, una questione in netta controtendenza rispetto alle idee sponsirzzate dalla Lega. In quell’occasione Rosy disse: «Per le mie idee, che rivendico con orgoglio, so bene essere stata dipinta come un'appartenente a un movimento razzista. Niente di più falso, lo abbiamo dimostrato con le parole e con i fatti: Albenga è città dell'accoglienza, terra di migranti e di opportunità». Un fatto che le costò la poltrona di sindaco nonché molti commenti di disapprovazione.

