SALVINI-DI MAIO, PATTO LEGA-M5S AL GOVERNO?/ I ‘pontieri’ di Mattarella e l’appello dei vescovi Cei

Salvini-Di Maio, possibile patto Lega-M5s al governo? L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella per le trattative verso il Parlamento

11 marzo 2018 Niccolò Magnani

Patto Lega-M5s tra Salvini e Di Maio? (LaPresse)

Mentre proseguono le “diatribe” e i calcoli su possibili accordi tra M5s e Lega di Salvini, il giorno dopo arriva la risposta di Luigi Di Maio alle parole dette ieri dal presidente Cei Gualtiero Bassetti in un appello volto alla politica, e ai vincitori delle Elezioni, dove veniva richiamo un servizio nobile del bene comune per «il servizio alla gente». «Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente», scrive in un post sul Blog e su Facebook. Per il giovane leader del Movimento 5 Stelle l’impegno preso dopo la vittoria alle Elezioni è volto a non conservare le poltrone ma rispondere ai bisogni dei cittadini da 30 anni a questa parte: «Abbiamo messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini che vuol dire eliminazione della povertà (con la misura del reddito di cittadinanza che è presente in tutta europa tranne che in Italia e in Grecia), una manovra fiscale shock per creare lavoro, perchè le tasse alle imprese sono le più alte del continente, e finalmente un welfare alle famiglie ricalcando il modello applicato dalla Francia, che non a caso è la nazione europea dove si fanno più figli», scrive ancora Di Maio, prima di concludere il post sulle necessario riforme legislative, «La nostra attenzione sarà massima anche su altri fronti come quello della lotta alla corruzione, dell'eliminazione della burocrazia inutile con 400 leggi da abolire, del rispetto dell'ambiente».

L’APPELLO DI BASSETTI

Ieri il presidente dei vescovi italiani, Gualtiero Bassetti, aveva chiesto ufficialmente al “prossimo governo”, di qualsiasi colore esso sia, «di essere totalmente al servizio della gente e di ascoltarla. Chiedo di attuare quello che noi anche nella dottrina sociale della Chiesa chiamiamo il bene comune che è il bene di tutti. Sia un governo di gente retta che pensa ai poveri», ha spiegato l’arcivescovo durante la presentazione del volume di padre Enzo Fortunato "Francesco il ribelle”. Ed è proprio sul fronte governo e alleanze che proseguono le fitte corrispondenze dei “pontieri” dei vari partiti, da Pd a Lega passando per Berlusconi e ovviamente il Movimento 5 Stelle. Nelle ultime ore cresce l’ipotesi di un patto “populista” tra Di Maio e Salvini, con quest’ultimo che avrebbe chiesto - secondo il giornalista parlamentare Paolo Emilio Russo - un incontro con tutti i responsabili dei partiti prima delle consultazioni al Quirinale. E dunque un vertice Di Maio-Salvini potrebbe essere in programma a breve per cercare di capire se si può fare a meno dei voti del Pd de-Renzizzato e convergere su un fronte unico “populista”. I “pontieri” amici di Mattarella ed ex Dc, Giorgio Trizzino, eletto alla Camera, e Steni Di Piazza, eletto al Senato, potrebbero essere l’ottima unione con i reparti più istituzionali della Lega verso un possibile e clamoroso patto: lo sostiene il Messaggero e i prossimi giorni ci diranno se siano solo rumors o qualcosa di più.

