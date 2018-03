APPELLO MATTARELLA, “SIAMO TUTTI RESPONSABILI”/ Video, verso il Governo: “senza egoismi, sorti Italia comuni”

Sergio Mattarella, secondo appello ai partiti: "siamo tutti responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Le parole dal Quirinale

12 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sergio Mattarella, appello del Presidente della Repubblica (LaPresse)

Arriva a soli 4 giorni dal primo, il secondo appello di Sergio Mattarella a tutte le forze politiche in queste settimane decisive per la formazione del Governo, la votazione dei Presidenti di Camera e Senato e la presentazione del Def. M5s, Pd, Centrodestra, tutti chiamati (senza essere nominati, ndr) dal Quirinale a svolgere l’esempio del bene comune nelle sorti di questa Italia ancora in crisi ma col piede “pronto” a ripartire. Nel lungo messaggio lanciato ai nuovi 29 Alfieri della Repubblica - premiati per l’impegno sociale, la tutela dell’ambiente e la solidarietà civile - il Capo dello Stato ha approfittato per lanciare un’altra “stilettata” ai principali partiti politici: «l’interesse per le sorti comuni di questo Paese deve essere massima e da parte di tutti». L’esempio di questi giovani che Mattarella aveva davanti deve essere la stella polare dei prossimi mesi: «avete fatto capire che bisogna essere protagonisti e costruire il futuro senza chiudersi in una dimensione personale, individuale, magari con egoismo. Al contrario, vi siete impegnati in iniziative che riguardano gli altri, l'intera comunità nazionale, e la comunità in cui vivete», annuncia Mattarella.

L’ESEMPIO DEI GIOVANI

Un esempio che fuoriesce dai confini “politici” di palazzo, ma che entra nella vera dimissione della politica, il servizio ad un bene comune non retorico ma incarnato nelle varie realtà diverse di tutti i giorni: molti di questi ragazzi sono stati «premiati per l'impegno sull'ambiente, per iniziative a difesa delle aree naturali, di salvaguardia di piccoli centri storici, si sono battuti per far conoscere i temi ecologici, a difesa di beni che sono di tutti. Altri sono stati premiati come Alfieri della Repubblica per i loro gesti di solidarietà, di aiuto, di altruismo, dimostrando di comprendere che in questo modo ci si può realizzare, aiutando gli altri si riceve sempre di più dii quel che si dà», spiega ancora il Presidente della Repubblica. Su un concetto Mattarella si è soffermato sulla scia di quanto già detto lo scorso 8 marzo durante la Festa della Donna (e nel giorno del suo primo appello post-Elezioni, ndr): l’altruismo e la battaglia contro gli egoismi. «Queste sono storie che non sono eccezioni o perle rare, ma il senso di responsabilità, l'altruismo che sono diffusi nei giovani italiani. Perché come voi, tanti vanno nella stessa direzione. Una ricchezza per il nostro paese». Per Mattarella la fiducia c’è, «fiducia nel futuro dell'Italia. Voi ne siete una delle ragioni»; ora tocca ai partiti…

