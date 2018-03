Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo”/ “Chiederemo in Parlamento voti per governare”

Lega, Salvini: “Non riporteremo Renzi e Pd al governo. Chiederemo in Parlamento voti per governare”. Le ultime notizie sulla strategia del Carroccio e sul leader del centrodestra

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Lega, Matteo Salvini (Foto: LaPresse)

Il Partito democratico chiude ad un'alleanza con M5s e Lega e lo stesso segnale arriva dall'altra sponda politica. Matteo Salvini ieri ha rilasciato dichiarazioni che chiudono ad ogni ipotesi di accordo con i dem, almeno alle condizioni attuali. «Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni», ha dichiarato al termine del consiglio federale del partito. E poi ha spiegato quali sono i suoi piani: «Non andremo mai al governo se non potremo fare quello che vogliamo realizzare, cancellare la legge Fornero, controllare l'immigrazione clandestina e ridiscutere i trattati europei». Come riportato dal Corriere della Sera, la strategia del leader della Lega resta per ora un azzardo: «Chiederemo in Parlamento i voti per governare». Salvini ha intenzione di presentare un programma economico alternativo per chiedere se c'è qualcuno che in Parlamento può dar loro una mano. Inoltre, ha garantito di «fare tutto il possibile per andare al governo per trasformare in fatti gli impegni elettorali».

"GLI ITALIANI NON CI HANNO VOTATO PER PORTARE PD AL GOVERNO"

Tutti fermi sulle proprie posizioni e in attesa di mosse dell'avversario. Le parole di Matteo Salvini sull'attuale del programma e del mandato elettorale escludono qualsiasi ipotesi di apertura con rivali politici che possano garantirgli una maggioranza alle camere. «Ci sono 5 milioni 691mila italiani che ci hanno dato fiducia, a cui garantisco il massimo impegno», ha spiegato il leader della Lega, come riportato da Askanews. Non gli interessano i numeri in Parlamento, ma «quelli degli italiani che ci hanno votato fuori dal Parlamento». In ogni caso sta lavorando sul programma. «C'è una maggioranza in Parlamento per abolire la Fornero? C'è una maggioranza per abbassare le tasse? Se c'è una maggioranza sono pronto da domani mattina. Ma se qualcuno vuole tirare a campare lo fa senza la Lega», ha proseguito Salvini. Poi ha assicurato che non ci sono problemi con Forza Italia: «Ci vedremo già questa settimana».

© Riproduzione Riservata.