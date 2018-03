Reddito di cittadinanza, file ai Caf: fake news?/ Striscia la Notizia svela chi ha confidato a Sgarbi il piano

Reddito di cittadinanza, file ai Caf: fake news? Striscia la Notizia svela chi ha confidato a Sgarbi il piano. Il critico d'arte avrebbe esortato questo misterioso personaggio a procedere

12 marzo 2018 Silvana Palazzo

Reddito di cittadinanza, file ai Caf: fake news?

File ai Caf per chiedere i moduli sul reddito di cittadinanza? Il caso è scoppiato nei giorni scorsi a causa di un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha citato il caso di Giovinazzo, in provincia di Bari. Cosa è successo è cosa ormai nota: si è parlato di un afflusso inatteso di cittadini in questi uffici per chiedere informazioni su come ottenere il reddito di cittadinanza, ma ciò è impossibile visto che il Movimento 5 Stelle è lontano dal formare un governo, anche se ha vinto le elezioni politiche. Il caso è diventato nazionale e i pentastellati hanno parlato di fake news creata ad arte. Striscia la Notizia ha deciso di approfondire il tema per fare chiarezza. «Chi ha diffuso la falsa notizia della corsa ai Caf in alcuni comuni del Sud Italia per ritirare i moduli per la richiesta del reddito di cittadinanza?», si interroga il noto tg satirico secondo cui ci sarebbe un personaggio misterioso dietro questo caso.

REDDITO DI CITTADINANZA, FILE AI CAF: STRISCIA LA NOTIZIA INDAGA

E allora la domanda sorge spontanea: chi è questo personaggio misterioso che ha scoperto Striscia la Notizia? Stando a quanto appreso dal tg satirico di Canale 5 questa persona si sarebbe messa in contatto con Vittorio Sgarbi. Il programma manderà in onda stasera un fuori onda nel quale si vede il noto critico d'arte parlare al telefono: questo personaggio misterioso gli avrebbe rivelato il suo piano, ricevendo poi l'esortazione a procedere. Sul reddito di cittadinanza Vittorio Sgarbi si è espresso nei giorni scorsi: «Siamo nelle mani di un popolo di disperati che penserà sia più importante avere un reddito di cittadinanza e non fare niente che occuparsi delle opere d'arte». Ci è andato giù pesante Sgarbi dopo la vittoria del Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche: «Quelli che ha avuto il M5s non sono voti veri, sono voti di protesta di una parte d’Italia non produttiva che aspetta il reddito di cittadinanza». Stasera scopriremo chi è il personaggio misterioso con cui ha parlato prima che venisse sganciata la fake news?

© Riproduzione Riservata.