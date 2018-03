SONDAGGI GOVERNO ELEZIONI 2018/ Chi ha votato la Lega? Il 20% di Salvini votava Berlusconi

Sondaggi Governo e analisi post-Elezioni 2018: cosa votava chi ha scelto la Lega? 20% di provenienza da Berlusconi, 42% da chi si era astenuto alle Europee del 2014

12 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (LaPresse)

PIEPOLI, CHI HA VOTATO LA LEGA?

Nei sondaggi prodotti da Piepoli dopo il voto del 4 marzo, si è provato ad analizzare le varie provenienze dei voti per i singoli partiti, specie quelli che si sono imposti come vincitori alle ultime Elezioni e i dati curiosi balzano subito all’occhio. Per la Lega di Matteo Salvini, una buona fetta di voti “nuovi” arrivavano dagli ex berlusconiani, ma soprattutto (il 42%) ha dichiarato ai sondaggisti di non aver votato alle scorse Europee 2014, l’ultimo dato disponibile per una comparazione con queste Elezioni. Insomma, Salvini è riuscito a convincere una buona fetta di elettorato tradizionalmente di Forza Italia e soprattutto moltissimi astensionisti che finora non avevano dato il proprio voto nelle ultime tornate elettorali: i sondaggi mostrano che la provenienza dei voti della Lega ha un 20% da Berlusconi, un 16% dalla vecchia Lega Nord di Maroni e Bossi, un 8% dal Pd renziano, un 6% dal Movimento 5 Stelle e un 7% da altri partiti minori.

QUORUM: TOP&FLOP ELETTI UNINOMINALE SENATO

Tra i sondaggi e le analisi post-voto più curiosi e interessanti, quelle condotte da Quorum-YouTrend hanno affrontato un dato relativo ai candidati eletti nei collegi uninominali: non si tratta però dei “big”, dei ministri o dei capi partito, bensì di quelli che hanno maggiormente convinto o deluso gli elettori tanto da farli votare in massa o votarli al minimo sindacale per poter eleggerli al Parlamento in entrata nei prossimi mesi. I “top” 5 eletti al Senato hanno visto ai primi due posti due candidati senatori alto atesini del Svp che sono divenuti record di votazioni, battendo M5s, Lega e Forza Italia. Come? Ecco i dati ufficiali con il 66,5% di Durnwalder e il 61% di Unterberger che nei loro collegi fanno piazza pulita: al terzo posto invece Mautone del Movimento 5 Stelle che conquista il 58,5% dei voti nel suo collegio. Al quarto posto la responsabile della campagna elettorale di Forza Italia e strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, che viene eletta con il 56,8% dei consensi; al quinto posto tra i “top” il responsabile economico di Matteo Salvini e della Lega, Borghesi, eletto col 56,2%. Lato “flop” invece, i primi cinque eletti con il minor risultato in termini di voti sono: Laniéce (Uv) 25,8%, Paola Binetti (Nci) 30,4%, Patriarca (Pd) 31,8%, Saponara (Lega) 32,2% e Roberta Ferrero della Lega al 32,4%.

