DELRIO, "PD AL GOVERNO? PRONTI AD ASCOLTARE MATTARELLA"/ Poi rettifica:"Stiamo all'opposizione"

Delrio, "Pd al governo? Pronti ad ascoltare Mattarella": le parole del Ministro delle Infrastrutture aprono un caso politico. Poi la rettifica su Facebook:"Stiamo all'opposizione"

13 marzo 2018 Redazione

Graziano Delrio (foto da Lapresse)

Hanno aperto un piccolo caso politico, già parzialmente rientrato, le parole di Graziano Delrio, il ministro delle Infrastrutture del Pd che stamattina in un'intervista a Radio Anch'io era sembrato aprire all'ipotesi di un ingresso del Partito Democratico nel prossimo governo. Delrio, come riporta Rai News, rispetto ad uno scenario in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chieda un contributo del Pd al via della legislatura, ha commentato:"Valuteremo. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell’ultima legislatura. Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili. Sono entrambi su posizioni molto radicali anche se i loro programmi sono molto diversi tra loro, due estremismi, dove il populismo cattivo della Lega mette i poveri contro i poveri e farà molto male al Paese, mentre quello M5s dice che siamo tutti uguali, tutte forze dello stesso sistema, un giudizio radicalmente sbagliato". Delrio aveva concluso parlando dunque di Pd opposizione, ma allo stesso tempo di "non Aventino".

LA RETTIFICA SU FACEBOOK

Dal momento che le sue parole avevano spinto i più ad ipotizzare un passo avanti nelle trattative per la formazione del governo tra Pd e M5s o centrodestra a trazione leghista, Graziano Delrio ha deciso di chiarire il senso delle sue affermazioni attraverso il proprio profilo Facebook. Queste le sue parole:"Leggo le interpretazioni più varie di quanto ho detto questa mattina nell’intervista a Radio Anch’io, fino a travisare il senso delle mie parole. Il senso delle mie parole è uno solo ed è quello affermato ieri dalla direzione nazionale nel documento condiviso, cioè che il Partito Democratico “riconosce l’esito negativo del voto, garantisce il pieno rispetto delle scelte espresse dai cittadini e al Presidente della Repubblica il proprio apporto nell’interesse generale” e “si impegnerà dall’opposizione, come forza di minoranza parlamentare, riconoscendo che ora spetta alle forze che hanno ricevuto maggior consenso l’onore e l’onere di governare il paese". Basterà questa precisazione a rassicurare una base che in larga parte non vuole saperne di alleanze con M5s e centrodestra?

