SALVINI, "MAI NELLA VITA GOVERNO CON RENZI"/ "Il tetto del 3%? Se serve lo ignoro": apertura a M5s?

Salvini, "mai nella vita con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un governo col Pd. La strategia: un governo sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi

Matteo Salvini (foto Lapresse)

Da Strasburgo, dove ha tenuto una conferenza stampa sullo scenario post-elettorale in Italia, Matteo Salvini detta i temi dell'agenda politica ad ormai dieci giorni dell'insediamento delle Camere. Il leader della Lega come sempre non usa mezze misure:"Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui. Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi prendo il dovere e l'onere di governare. Non ho le smanie di andare al governo con chiunque, se per andare al governo devo portare chi è stato bocciato al voto, allora no". Come riportato da L'Huffington Post, Salvini ha smentito chi parlava di un accordo in procinto di essere ratificato con uno degli altri schieramenti alternativi al centrodestra:"Leggo sui giornali di retroscena, non ho sentito nessuno e siccome i contatti li terrò io con tutti, ascolterò, come è mio dovere, Di Maio, Renzi, Grasso e stasera stessa incontrerò prima gli alleati, Berlusconi e la Meloni. Sarebbe stata una scorrettezza incontrare gli altri prima di vedere i miei alleati".

SALVINI APRE AL M5S?

Ma nella conferenza stampa di Strasburgo, Matteo Salvini ha fornito probabilmente un indizio su quello che sarà il partner del prossimo governo. Ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pronto a formare un esecutivo insieme al Movimento 5 Stelle, il leader della Lega ha risposto:"I programmi sono molto diversi, ha vinto la coalizione di centrodestra, non è autosufficiente alla Camera e al Senato, ma sicuramente non posso allearmi con chi ha male governato negli ultimi anni, quindi ipotesi di governi che prevedano Renzi e Boschi o Gentiloni sono inimmaginabili. Nostro obiettivo è quello di un governo di centrodestra, con un programma di centrodestra, e poi chi vivrà vedrà". Salvini si è anche detto pronto a ignorare il tetto del 3% "se serve alla nostra gente", precisando che il rispetto del 3% del deficit/Pil "fa parte di quelle regole scritte a tavolino, che se fanno stare meglio i cittadini noi rispetteremo, ma se in nome di quei vincoli dobbiamo licenziare, chiudere e precarizzare allora non rispetteremo".

