Sondaggi Governo Elezioni 2018/ I più votati al Senato: il Pd si salva con l’Svp, ecco la top5

14 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Governo Elezioni 2018, i più votati al Senato (LaPresse)

QUORUM: TOP&FLOP ELETTI UNINOMINALE SENATO

Tra i sondaggi e le analisi post-voto più curiosi e interessanti, quelle condotte da Quorum-YouTrend hanno affrontato un dato relativo ai candidati eletti nei collegi uninominali: non si tratta però dei “big”, dei ministri o dei capi partito, bensì di quelli che hanno maggiormente convinto o deluso gli elettori tanto da farli votare in massa o votarli al minimo sindacale per poter eleggerli al Parlamento in entrata nei prossimi mesi. I “top” 5 eletti al Senato hanno visto ai primi due posti due candidati senatori alto atesini del Svp che sono divenuti record di votazioni, battendo M5s, Lega e Forza Italia. Come? Ecco i dati ufficiali con il 66,5% di Durnwalder e il 61% di Unterberger che nei loro collegi fanno piazza pulita: al terzo posto invece Mautone del Movimento 5 Stelle che conquista il 58,5% dei voti nel suo collegio. Al quarto posto la responsabile della campagna elettorale di Forza Italia e strettissima collaboratrice di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, che viene eletta con il 56,8% dei consensi; al quinto posto tra i “top” il responsabile economico di Matteo Salvini e della Lega, Borghesi, eletto col 56,2%. Lato “flop” invece, i primi cinque eletti con il minor risultato in termini di voti sono: Laniéce (Uv) 25,8%, Paola Binetti (Nci) 30,4%, Patriarca (Pd) 31,8%, Saponara (Lega) 32,2% e Roberta Ferrero della Lega al 32,4%.

QUORUM: PD CON M5S PER IMPEDIRE ALLEANZA LEGA-DI MAIO? PER GLI ELETTORI CINQUE STELLE…

Interessante il sondaggio condotto sempre da Quorum più sull’attualità dei prossimi mesi che non sull’analisi del voto appena avvenuto: è stato chiesto agli elettori del Movimento 5 Stelle se il Pd dovrebbe appoggiare la creazione di un governo con i grillini per poter impedire una possibile alleanza tra M5s e Lega di Salvini. Ebbene, secondo gli elettoti che hanno votato con convinzione i Cinque Stelle lo scorso 4 marzo la possibilità deve essere assolutamente scartata dal 25,5% degli intervistati di Quorum. “Probabilmente no”, viene detto dal 12,3% degli elettori, mentre la maggioranza (il 35,8%) si dice convinta che le sorti del prossimo governo siano rette insieme da M5s e Pd, il 26,3% è addirittura fermamente convinto che l’asse Di Maio-Martina dovrà avvenire per evitare l’alleanza con Salvini. Questo probabilmente dimostra come tanti elettori delusi dal Pd abbiano votato Cinque Stelle alle scorse Elezioni e ora vorrebbero un governo di una “nuova” sinistra de-renzizzata e a trazione grillina.

