Camere, Salvini chiama Di Maio/ Governo M5s-Lega: legge elettorale e nuovo voto. Grillini “a noi Montecitorio”

Camere e nomine, Salvini chiama Di Maio: primo contatto e possibile piano. Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini, "a noi spetta Montecitorio"

15 marzo 2018 Niccolò Magnani

Governo Lega-M5s: il piano di Salvini e Di Maio (LaPresse)

Il contatto c’è stato e anche la prima convergenza sembra andata a segno: nelle manovre verso il nuovo Governo, Matteo Salvini ha chiamato ieri sera Luigi DI Maio (e anche Maurizio Martina) e avrebbe iniziato a sondare il terreno su eventuali accordi per il prossimo 23 marzo, giorno da cerchiare sul calendario per l’insediamento del nuovo Parlamento. «A nome della coalizione più votata dagli italiani ho ritenuto mio dovere telefonare a Maurizio Martina, Luigi Di Maio e Pietro Grasso, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. Rendere più veloci e trasparenti i regolamenti, tagliare vitalizi e spese inutili sarà una nostra priorità», ha spiegato Salvini ieri sera dopo i fitti colloqui telefonici. Di Maio ha poi raccontato la telefonata su Facebook, spiegando che a Salvini ha ricordato come il Movimento 5 Stelle è la prima forza nel Paese con il 32% dei voti e che quindi la presidenza della Camera spetta a loro. «Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo che venga rispecchiata attraverso l’attribuzione al Movimento della presidenza della Camera dei Deputati. Questo ci permetterà di portare avanti, a partire dall’Ufficio di Presidenza, la nostra battaglia per l’abolizione dei vitalizi e tanto altro», conclude il leader M5s.

IL PIANO DELLA LEGA E DEL M5S

È chiaro però che il 23 marzo sarà solo il primo giorno di una lunga serie in cui si decideranno le sorti del nuovo governo, con l’intervento poi di Mattarella che sarà ovviamente decisivo. Per cui dietro alla decisione dei nuovi presidenti di Camera e Senato si muovono tutte le trame per il possibile e intricatissimo piano di governo: su Repubblica oggi viene riportato un retroscena che spiegherebbe il possibile asse in atto tra Via Bellerio e la Casaleggio Associati. Questi i punti principali: «Cambiare la legge elettorale in poche settimane e tornare rapidamente al voto. Non si tratta semplicemente di un piano studiato a tavolino. È piuttosto una convergenza di interessi e di nature. Il Movimento 5Stelle e la Lega hanno avviato parallelamente le loro consultazioni. E per la prima volta Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono parlati al telefono e potrebbero incontrarsi prima del 23 marzo, giorno di insediamento del nuovo Parlamento», si legge sul quotidiano oggi in edicola. Un primo accordo sulle nomine di palazzo Madama e Montecitorio potrebbe dunque prefigurare un’idea di alleanza anche sugli step successivi, con Salvini che viene dato vicino ad un possibile nuovo incontro - questa volta di persona - con il capo del M5s prima del 23 marzo. Il tutto, con Berlusconi e Meloni che osservano e vogliono non rimanere in seconda fila davanti ad un patto “populista” che non sembrano molto gradire: in tutto questo poi resta il Pd che finora rimane ai margini con la scelta di rimanere all’opposizione fino a quando Mattarella non si pronuncerà su di un eventuale “governo di tutti” in cui allora il post-Renzi dei dem potrebbe materializzarsi con maggior protagonismo.

