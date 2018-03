Governo, Salvini apre a Di Maio/ Patto M5s-Lega ma solo su nuove elezioni: ira Berlusconi e Meloni

16 marzo 2018 Niccolò Magnani

Governo, Salvini apre a Di Maio (LaPresse)

Ci sarà un nuovo contatto telefonico la prossima settimana da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ormai davvero gli unici due disposti a trattare su un possibile nuovo governo sull’asse Lega-M5s e non solo sui nomi delle presidenze di Camera e Senato (che tra l’altro trovano ancora un forte stallo e meno di 10 giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento). «Gioco nella squadra del centrodestra di cui Berlusconi fa parte. E sento tutti a nome del centrodestra», spiega il leader della Lega, Matteo Salvini nell’odierna intervista a La Stampa. Anticipa un suo nuovo contatto telefonico con Di Maio «la prossima settimana», e smentisce categoricamente i retroscena secondo cui Berlusconi ha chiuso a M5S: «A me non sembra». Tradotto: le aperture di Salvini fatte a Di Maio per un possibile governo di “scopo” che preveda il rispetto della scadenze economiche (Def e Iva), nuova legge elettorale e voto in autunno, massimo gennaio 2019, potrebbero non essere solo della Lega ma anche a nome dell’intero centrodestra. In realtà tanto intero non sembra visto che la Meloni già minaccia l’ennesimo “rischio inciucio”, «io con M5s non andrò mai», afferma con forza la leader di Fratelli d’Italia. E lo stesso Berlusconi non sembra gradire molto la posizione “all’angolo” che Salvini gli starebbe cucendo in questi giorni.

LE MOSSE DI MATTARELLA

Secondo Salvini la legge elettorale non solo si può cambiare in soli 7 giorni ma non sarebbe per nulla “geloso” di votare una proposta del MoVimento 5 Stelle, cosi spara ancora il leader Lega oggi sulla Stampa: intanto il Colle si prepara ai prossimi determinanti giorni di colloqui, trattative e consultazioni per mettere in piedi un governo stabile a questo Paese. Secondo Ugo Magri, collega anch’esso della Stampa, il Quirinale non avrebbe pregiudizio su un esecutivo “populista” Lega-M5s ma non vorrebbe “giochetti” su di un voto anticipato già al prossimo autunno. «L’unica condizione che Mattarella pretenderebbe da chiunque, secondo chi lo conosce da tempi immemori, è un certo tasso di serietà. Prima di assegnare l’incarico, il presidente formulerebbe le classiche tre domande che sempre i suoi predecessori hanno rivolto agli aspiranti premier. Primo: con quale maggioranza si pensa di sostenere il governo. Secondo: con che programma politico. Terzo: con quale struttura ministeriale», spiega il retroscena della Stampa. Insomma, il capo dello Stato non vuole governi di pochi mesi solo per cambiare una legge elettorale e vuole un progetto di più ampio respiro: per ora, però, la Lega e il Movimento 5 Stelle sarebbero d’accordo sull’andare a braccetto solo con l’ipotesi di urne molto ravvicinate. Crescono dunque le possibilità per Berlusconi e forse anche il Pd di tornare a giocare ruoli di prim’ordine non prima delle prossime consultazioni da Mattarella che indicheranno ufficialmente la via da percorrere.

