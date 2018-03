Lorenzin: “Quello è Gino Paoli?” Ma è Enzo Ferrari/ Video, gaffe del ministro della Salute a Modena

Beatrice Lorenzin: “Quello è Gino Paoli?” Ma è Enzo Ferrari. Video, gaffe del ministro della Salute a Modena: gelo in Comune, ma il sindaco prova a mettere una pezza allo scivolone...

17 marzo 2018 Silvana Palazzo

Beatrice Lorenzin, gaffe a Modena (Foto: LaPresse)

Beatrice Lorenzin scambia Enzo Ferrari per Gino Paoli e la gaffe fa subito il giro del web. “Quello è Gino Paoli?”, chiede la ministra della Salute uscente a Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena. “No, nooo!”, si è subito affrettato a rispondere il primo cittadino, provando a mettere rapidamente una pezza alla gaffe che invece molti modenesi non perdoneranno alla Lorenzin. La ministra era tornata in città per ringraziare i cittadini che l'hanno eletta in Parlamento alle ultime Elezioni Politiche, ma quando è andata in municipio per incontrare il sindaco, ha commesso il clamoroso scivolone. Durante la chiacchierata l'occhio è caduto sul ritratto di Enzo Ferrari, che è un “monumento” nella terra dei motori, ma lo ha scambiato per l'autore “Quattro amici al bar”. Da lì comunque è scaturita la domanda che ha fatto il giro dei social. Per fortuna della Lorenzin la gaffe è stata commessa dopo il voto, altrimenti il siparietto si sarebbe rivelato meno simpatico...

GAFFE LORENZIN: SCAMBIA ENZO FERRARI PER GINO PAOLI...

Quello di Beatrice Lorenzin è stato un passo falso che ha lasciato senza parole persino il sindaco di Modena. Dopo la clamorosa gaffe sono stati registrati momenti di grande imbarazzo in municipio. Come scrivono il Resto del Carlino e La Pressa, scende il silenzio in sala, anche davanti ai fotografi. Solo un elegante colpo del sindaco riesce a rompere e stemperare il silenzio. Gian Carlo Muzzarelli prova a rimediare infatti dicendo: “Però la moglie di Gino Paoli è di Modena”. Il danno però è fatto, il volto dell'eccellenza modenese di Enzo Ferrari è sconosciuto alla neoeletta, e infatti si è scatenata subito l'ironia dei social. Beatrice Lorenzin era la candidata all'uninominale per il centrosinistra in uno dei collegi più sicuri d'Italia, roccaforte del Pd. La Lorenzin durante la campagna elettorale era stata a Modena, partecipando alla messa del patrono e organizzando un appuntamento elettorale presso la casa funeraria di Gianni Gibellini, storico imprenditore del settore.

© Riproduzione Riservata.