“Luigi Di Maio ha un fidanzato, lobby gay nel M5s”/ Sgarbi e Bisignani: i presunti nomi. E Le Monde..

18 marzo 2018 Niccolò Magnani

"Luigi Di Maio è gay": le accuse e le bufale (LaPresse)

Luigi Di Maio gay è una delle più incredibili fake news della recente storia politica italiana. O forse no. Oppure, ancora meglio, non dovrebbe interessare la formazione del Governo prossimo in Italia - i bookmakers danno Salvini-Di Maio in alleanza “di scopo” che discutono i dettagli - e invece così accade da qualche giorno. Dopo la “sparata” in una intervista alla radio e in tv di Vittorio Sgarbi e dopo l’articolo di Luigi Bisignani in cui ricostruisce un presunto retroscena di una lobby gay consistente all’interno del Movimento 5 Stelle, ora arriva anche l’articolo di Le Monde dalla Francia che si interessa dell’orientamento sessuale del giovane candidato premier italiano. Era cominciato tutto da questa intervista, con il critico d’arte che accusava Di Maio di essere in realtà omosessuale e fidanzato con Vincenzo Spadafora (suo uomo-ombra nel partito) e che la storia con Silvia Virgulti finita mesi fa (e le foto con la Madonia di qualche giorno fa) in realtà sono tutte coperture. «Ho scoperto che Luigi Di Maio è gay ed è fidanzato con Vincenzo Spadafora, suo responsabile per le sue relazioni istituzionali. È elogiativo, penso che essere omosessuale sia un elemento in più. Sono felice di avere finalmente un premier gay, così sereno, affettuoso sorridente. Non mi pare che ci sia da vergognarsi di nulla. Abbiamo leggi che tutelano le coppie gay», spiegava nel programma Quelli dopo il tg con Luca e Paolo su Rai2. Fake news o scoop? Secondo il controverso Bisignani, retroscenista politico se ve n’è uno, all’interno dei grillini un’enclave gay andrebbe da Fico a Sorial fino appunto a Luigi Di Maio. E ora ci si mette anche Le Monde…

SE ANCHE LE MONDE “SOFFIA” SULLA BUFERA…

Eh già, il quotidiano francese di tutte le possibili analisi della politica italiana, decide di “approfondire” i rumors che darebbero al protagonista decisivo delle prossime settimane di trattative verso il Governo, la “patente” di gay nascosto e in attesa di coming out. «L'uscita non è stata commentata dall'interessato o dal suo entourage. Resta che queste voci si verificano in un'atmosfera di tensione all'interno del M5S, soprattutto dopo che il controverso Luigi Bisignani ha denunciato "l'influenza di una lobby gay" all'interno del movimento. Diversi media italiani la vedono come una manovra politica, sfruttando una battuta di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 stelle, che aveva fatto circa la possibile omosessualità di Di Maio», scrive il quotidiano francese, tradotto da Dagospia. Ulteriori nomi non vengono fatti, ma sono quelli già detti da Bisignani: «Oltre a Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora, nel divertente giro di scommesse, vengono tirati in ballo anche Roberto Fico - da sempre rivale politico di Di Maio - al quale diverse persone in rete attribuiscono perfino un'amicizia particolare con il collega deputato grillino Giorgio Girgis Sorial», spiega l’esperto giornalista di palazzo. Insieme a loro vi sarebbe anche Emilio Carelli e addirittura Davide Casaleggio: tutti gay? O probabilmente nessuno, lo “scoop” molto simile ad una “bufala” resta comunque virale e come si è visto sconfina ormai anche fuori dall’Italia.

