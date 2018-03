Russia al voto, Putin vincitore?/ Verso quarto mandato Elezioni Presidenziali: affluenza al top, 16,5% alle 10

Russia al voto, Putin vincitore? Verso il quarto mandato alle Elezioni presidenziali, i risultati alle 18 ore italiane. Affluenza da record al 16,5% alle ore 10: briciole agli avversari

18 marzo 2018 Niccolò Magnani

Elezioni Russia 2018, Putin verso quarto mandato (LaPresse)

Vladimir Putin questa sera sarà per la quarta volta eletto Presidente della Russia dopo la fine delle Elezioni Presidenziali che da ieri sera alle ore 20 in tutto il Paese chiedono ai cittadini il più “scontato” dei risultati. La Russia al voto ormai dal 1999 non vede grandi novità, con i principali avversari di Putin che per motivi o per altri (spesso con dinamiche molto simili all’Unione Sovietica, ndr) non riescono a raggranellare consensi abbastanza alti per anche solo impensierire l’ultimo degli Zar. Urne aperte oggi dalle 8 fino alle 20 (ovvero fino alle 18 ore italiane) per poter permettere a tutti gli 11 fusi orari diversi che attraversano la Russia di poter svolgere le normali operazioni di voto: il dato da guardare oggi però non sarà tanto la vittoria finale, scontata al 99,9% delle possibilità, ma l’affluenza dei russi che si recherà in cabina elettorale. Nel 2016 alle ultime urne russe il 60% aveva segnato il punto più basso della storia del Paese ex sovietico (alle presidenziali del 2012 fu del 65,3 per cento) e ora Putin vuole dimostrare a tutti di poter rialzare la volontà della gente di andare alle urne convincendoli con la propria politica vincente e i risultati dell’ultimo quinquennio.

Ecco, a ben vedere i primi dati ufficiali forniti dal Cremlino sull’affluenza alle ore 10 di questa mattina, il Presidente può dirsi del tutto soddisfatto: è altissima, al 16,55% quando ancora mancano 10 ore di voto, smentendo quanto richiesto dal principale oppositore dello “zar” Putin, il blogger oligarca Alexiei Navalni. Negli ultimi 12 mesi ha sfidato i divieti delle autorità portando migliaia di persone in piazza contro il governo russo e la corruzione e ha chiesto a tutti di disertare le urne come segno di protesta; i suoi guai giudiziari, che molti ritengono fabbricati dal Cremlino, gli hanno però impedito di candidarsi. Per ora sta vincendo ancora Putin e l’impressione è che i risultati di stasera celebreranno ancora una volta l’elezione del più forte leader mondiale presente ancora oggi nel 2018.

PUTIN VINCERÀ CON UNA MAGGIORANZA… RUSSA

«L'affluenza alle urne alle 10:00 era del 6,36% nel 2000, dell'8,01% nel 2004, dell'8,94% nel 2008 e del 6,53% nel 2012" ha detto Pamfilova. Oggi invece il dato è di 16,55%», spiega l’agenzia Interfax dopo i dati elaborati dalla presidente della commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova. Secondo l’ultimo sondaggio diffuso prima del voto, Putin è in vantaggio con una maggioranza “bulgara” - anzi ora andrebbe detta forse “russa” - tra il 69% e il 73%, mentre il primo avversario è lontano in maniera abissale. Si tratta del comunista “capitalista” Pavel Grudinin con il 10-14%, mentre il nazionalista Vladimir Zhirinovsky non andrebbe oltre l'8-12%. Per ritenersi un successo pieno, gli analisti internazionali calcolano che l’affluenza dovrà essere del 70% per potersi considerare operazione riuscita al 100%, con il Paese confermato di nuovo saldamento in mano alla pressione putiniana: quello che è certo è che l’ex agente KGB questa sera sarà eletto per la quarta volta presidente della Russia, non dovendo neanche fare le valigie dal Cremlino dove soggiorna quasi ininterrottamente (se ci eccettua il periodo da premier con Medvedev Presidente) da oltre 19 anni. Tutte le polemiche rimangono intatte ma non sembra che la vicenda in Siria o peggio lo scandalo spionaggio dell’ex KGB Skripal abbiano minimamente intaccato il potere solido e saldo in mano a Vladimir Putin.

© Riproduzione Riservata.