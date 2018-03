Salvini e Di Maio/ Scontro su privilegi, accordo sulle Camere: Governo Lega-M5s vicino? Condizioni Berlusconi

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo scontro sui tagli dei privilegi e le trame di governo: accordo M5s-Lega vicini? I timori e le condizioni di Silvio Berlusconi, le ultime notizie

18 marzo 2018 Niccolò Magnani

Accordo vicino Salvini-Di Maio? (LaPresse)

Matteo Salvini e Luigi Di Maio, Lega e Movimento 5 Stelle: le due accoppiate sono sempre più vicino per un accordo in primis sulle nome delle Camere ma soprattutto per un possibile governo di “scopo” in cui la legge elettorale e alcune riforme “immediate” possano poi preparare le nuove elezioni nel 2019, presumibilmente. Nelle ultime ore lo scontro sui vari tagli ai privilegi della politica hanno fatto evidenziare come la distanza tra i due leader, seppur non così evidente, è comunque presente: «La prima cosa a cui ci dedicheremo sia alla Camera sia al Senato sarà l’abolizione dei vitalizi, che può essere fatta direttamente dagli uffici di Presidenza. Segnale di una politica che vuole riavvicinarsi alle persone, perché la Terza Repubblica, sarà la Repubblica dei Cittadini e dei loro diritti, non dei partiti e dei loro privilegi», scriveva ieri sera Di Maio sul Blog delle Stelle. Ma Salvini non ci sta e boccia di netto la proposta: meglio dare priorità al lavoro, «non intendo utilizzare le presidenze delle Camere per abolire solo i vitalizi. I privilegi della politica sono già stati tagliati in passato, ora bisogna dare priorità al lavoro».

LE CONDIZIONI DI BERLUSCONI E FORZA ITALIA

Ieri in Calabria a Rosarno Salvini è stato salutato e invocato come premier, «salvaci la Calabria», gli hanno urlato al comizio tenuto nel paese della grande emergenza immigrazione. Lui si atteggia da premier ma allontana l’ipotesi di «fare un governo di tutti per tirare a campare. Certo, tornare alle urne adesso senza cambiata la legge elettorale sarebbe un errore», ragiona il segretario del Carroccio. Mentre alla Camera i nomi papabili per il Movimento 5 Stelle e non ostracizzati da Salvini sarebbero Fraccaro o meglio Emilio Carelli, è il Senato il grande punto di domanda. E qui è tutto il Centrodestra a non essere per nulla unito sulle nomine: Romani, Calderoli e Bongiorno non convincono tutta la coalizione, mentre Stefano Candiamo o Erika Stefani (responsabile giustizia Lega) potrebbero già essere più graditi a Berlusconi e anche agli stessi grillini. Già, Forza Italia e il suo presidente: sempre più rebus la volontà dell’ex Cav che vede allontanarsi la centralità della sua posizione a vantaggio di nuovi e più influenti leader. Prova ancora a dettare le condizioni ma non è detto che vi riesca con forza come nel passato: “necessaria un’intesa con il Pd, altrimenti Salvini ci taglia fuori», sarebbero le parole dette da Berlusconi ai suoi colonnelli, citate dal Corriere della Sera. «Continueremo a lavorare con la serietà e la serenità di sempre per far uscire il Paese da questa delicata situazione di stallo e assicurare all’Italia un governo stabile, credibile, in grado di porre mano da subito ai gravi problemi del paese secondo i programmi e i progetti con i quali la coalizione di centro-destra ha vinto le elezioni», ha aggiunto ieri in una nota pubblica il Cavaliere che guarda sempre più con timore i “traffici” a distanza tra Di Maio e Salvini, sempre più vicini.

