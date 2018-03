Sondaggi scenari Governo 2018/ Pd-Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..

Sondaggi e scenari verso il Governo: analisi post-Elezioni 2018, ultime notizie e previsioni. Pd con Di Maio per impedire alleanza Salvini-Cinque Stelle? Per gli elettori M5s..

18 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Governo, fiducia top per Gentiloni: crolla Renzi (LaPresse)

QUORUM: PD CON M5S PER IMPEDIRE ALLEANZA LEGA-DI MAIO?

Interessante il sondaggio condotto sempre da Quorum più sull’attualità dei prossimi mesi che non sull’analisi del voto appena avvenuto: è stato chiesto agli elettori del Movimento 5 Stelle se il Pd dovrebbe appoggiare la creazione di un governo con i grillini per poter impedire una possibile alleanza tra M5s e Lega di Salvini. Ebbene, secondo gli elettori che hanno votato con convinzione i Cinque Stelle lo scorso 4 marzo la possibilità deve essere assolutamente scartata dal 25,5% degli intervistati di Quorum. “Probabilmente no”, viene detto dal 12,3% degli elettori, mentre la maggioranza (il 35,8%) si dice convinta che le sorti del prossimo governo siano rette insieme da M5s e Pd, il 26,3% è addirittura fermamente convinto che l’asse Di Maio-Martina dovrà avvenire per evitare l’alleanza con Salvini. Questo probabilmente dimostra come tanti elettori delusi dal Pd abbiano votato Cinque Stelle alle scorse Elezioni e ora vorrebbero un governo di una “nuova” sinistra de-renzizzata e a trazione grillina.

PIEPOLI, FIDUCIA NEI LEADER: GENTILONI BATTE DI MAIO

Secondo gli ultimi sondaggi di Piepoli sul gradimento personale dei principali leader politici, il crollo di Matteo Renzi è certificato anche dopo le elezioni dove infatti è stato sonoramente sconfitto assieme al suo Partito Democratico, da cui si è dimesso come segretario. I dati, fermo restando la buona fiducia in Mattarella (61%, arbitro decisivo delle prossime settimane per la decisione di affidare l’incarico di Governo) confermando il buon andamento personale di Paolo Gentiloni - al 46% - che danno una traccia della volontà di molti elettori in un periodo di forte instabilità per un governo che in maniera chiara davanti ancora non sorge. L’esecutivo Gentiloni intanto rimane in sella e per gli elettori non è una così pessima notizia: benissimo Luigi Di Maio dato nel sondaggio al 40% di gradimento personale, mentre Salvini non va oltre il 29% nella fiducia di consenso. Renzi crolla al 23%, mentre Berlusconi va addirittura sotto il 20%, fermandosi al 17% dopo aver perso anche lui le ultime elezioni politiche.

