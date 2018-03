M5s, Grillo: “no inciuci Governo”/ Avviso a Di Maio: “Finita epoca vaffa, siamo democristiani e ci adattiamo”

Beppe Grillo, M5s: "no inciuci di Governo. È finita l'epoca del Vaffa, siamo un po' democristiani e ci adattiamo". L'avviso a Luigi Di Maio e il "progetto" senza parlamento

19 marzo 2018 Niccolò Magnani

Beppe Grillo, show M5s (LaPresse)

Beppe Grillo fa sempre notizia anche quando rilascia un’intervista “innocua” a Repubblica: innocua perché non annuncia novità sul fronte del programma M5s (in fondo non è più il capo politico) e non svela retroscena sugli accordi di governo o presunti tali che stanno portando avanti alla Casaleggio Associati tra Pd e Centrodestra. Eppure è sempre Grillo e in quanto tale qualche “stoccata” la manda e soprattutto un messaggio più o meno chiaro viene lanciato a Luigi Di Maio il quale si sta affermando sempre di più come indipendente (almeno a livello “pubblico”) dal fondatore del Movimento. «Adesso la responsabilità di tutti è dare all'Italia una visione per i prossimi vent'anni. Governare è affrontare il futuro con chi condivide una visione, non dividere le poltrone», spiega dalle colonne di Repubblica, dove sottolinea una seconda volta (dopo un recente post sul suo Blog) che l’epoca del “vaffa” è finita, «ma non per questo comincerà quella degli inciuci», avvisa l’ex comico. Sembra una pietra lanciata sopra la crescente intesa tra M5s e Lega di Salvini verso un ipotetico governo di scopo: o forse no, sentite qui «Noi siamo un po' democristiani, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di centro. Possiamo adattarci a qualsiasi cosa. A patto che si affermino le nostre idee. La specie che sopravvive, anche in politica, non è la più forte, ma quella che si adatta meglio».

BEPPE A TEATRO: “I GOVERNI NON SERVONO”

Sembra un avviso lanciato a Di Maio dove da un lato riafferma l’unicità del Movimento e dall’altra la necessità di far finire la stagione degli insulti e delle polemiche, e di far cominciare quella di governo e di “adattamento”. «A noi preme definire la vocazione e il ruolo dell'Italia nel lungo periodo e in tutti i settori, dalla cultura all'economia. La priorità sono i giovani e gli anziani, chi più è stato lasciato solo». Ancora Grillo su Repubblica puntualizza, «L’Italia ora deve riconquistare una visione lunga, a vent'anni. La sfida è cambiare il sistema culturale, il modo di pensare. Dopo quello è successo, è tempo di uscire in mare aperto e di rovesciare gli schemi». Intanto nel primissimo show teatrale ripreso dopo la pausa imposta dalle Elezioni, senza citare mai il Movimento 5 Stelle arriva ad osare che «i governi non servono. Credete ancora a queste favole qui?». E ci sarebbe anche la “prova” dell’inutilità di questa “repubblica parlamentare”: «La stagione più importante per le riforme in Italia è stata quella dal 1968 al 1980. C’erano le Brigate Rosse. Hanno fatto 15 governi ed è stato fatto tutto quanto c’era bisogno: la riforma fiscale, il divorzio, la riforma della scuola». Un ulteriore "messaggio" indiretto a Di Maio e tutto il Movimento sul suo "progetto" di voler andare ben oltre la politica e disinteressarsi delle dinamiche "di governo"?

© Riproduzione Riservata.