Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori/ Boom M5s e Lega: più giovani, laureati e professionisti

Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori. L'identikit: più giovani, più laureati e più professionisti. Ecco i parlamentari che varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio

19 marzo 2018 Silvana Palazzo

Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori (Foto: LaPresse)

Oggi al Senato, domani alla Camera: quasi mille parlamentari neoeletti varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio. I dati definitivi non sono ancora disponibili, infatti a due settimane dal voto non tutti hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dagli uffici elettorali presso le Corti d'Appello. Chi sono i nuovi parlamentari? Ecco l'identikit di deputati e senatori al debutto. Innanzitutto sono più giovani, hanno titoli di studio più alti e una maggiore presenza nel mondo professionale, soprattutto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. A Montecitorio ben due terzi dei nuovi eletti sono all'esordio assoluto. Il record è dovuto all'exploit elettorale di M5s e Lega. Per quanto riguarda i gruppi parlamentari, il M5s è passato da 88 a 221 deputati e da 35 a 112 senatori, mentre i leghisti passano da 22 a 119 alla Camera e da 11 a 58 al Senato. Crollano invece le truppe del Pd: da 281a 108 alla Camera, si dimezzano al Senato (da 97 a 52). I veterani in Senato sono Pierferdinando Casini, Umberto Bossi ed Emma Bonino, che avranno come colleghi Matteo Salvini e Matteo Renzi. Alla Camera invece Elio Vito, Stefania Prestigiacomo e Renato Brunetta con Jole Santelli, Piero Fassino e Vittorio Sgarbi.

PARLAMENTO, CHI SONO I NUOVI DEPUTATI E SENATORI

Il Parlamento si rinnova e ringiovanisce: l'età media dei politici è cambiata in entrambi i rami. Alla Camera si avvicina ai 40 anni, mentre al Senato è boom di 50enni. Il parlamentare più giovane potrebbe essere il leghista Alberto Stefani, 25 anni compiuti a novembre scorso. Per quanto riguarda invece le donne, si è ben lontani dall'obiettivo del 40%, nonostante la legge sulle quote rosa: i numeri dovrebbero superare di poco il 30%. Gli avvocati eletti sono la truppa più numerosa: sono circa un'ottantina tra Camera e Senato. Sono solo tre i magistrati: Pietro Grasso, Cosimo Ferri e Giusi Bartolozzi. Sei anni fa invece erano diciotto. Sono circa una trentina invece i giornalisti, tra cui troviamo Emilio Carelli - ex direttore di Sky Tg 24 - nelle fila del Movimento 5 Stelle e Gianluigi Paragone, ex conduttore de La Gabbia. Con Forza Italia ci sono Andrea Cangini (Quotidiano nazionale) e Giorgio Mulè (Panorama), mentre il Pd ha eletto Tommaso Cerno, ex condirettore di Repubblica. Una trentina i medici, poi a seguire insegnanti e commercialisti. Con i grillini anche un pastore e allevatore, Luciano Cadeddu, eletto in Sardegna, oltre allo skipper Andrea Mura.

© Riproduzione Riservata.