Antonio Tajani/ Chi è il candidato premier di Silvio Berlusconi: la rinuncia nel 2014 a 468 mila euro

Antonio Tajani (LaPresse)

Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia alle prossime elezioni politiche in programma domenica 4 marzo 2018. Dopo settimane di indiscrezioni e di smentite, ieri sera è arrivata l'ufficialità: Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha comunicato nel corso di Matrix Prime che sarà l'attuale presidente del Parlamento Europeo sarà il candidato forzista nella competizione di Centrodestra con Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Una scelta che conferma la volontà del Cavaliere di affidare la carica di primo ministro un profilo dalla grande esperienza e dalla grande notorità in Europa, così da rassicurare la comunità internazionale sul peso delle forze anti-establishment nella coalizione di Centrodestra. Lo stesso Tajani, tramite Twitter, ha confermato la decisione: "Ringrazio Il Presidente Berlusconi per il suo atto di stima nei miei confronti. Ho dato a lui, stasera, la mia disponibilità a servire l’Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai nostri concittadini ed al Presidente della Repubblica".

BERLUSCONI SU TAJANI: "UN UOMO CHE HA LAVORATO SODO"

Grande la soddisfazione di Silvio Berlusconi nell'annunciare Antonio Tajani come candidato primo ministro: “E’ ufficiale: sono lieto, per chi non capisse dei Cinque Stelle sono contento, di annunciare una buona notizia. L’attuale Presidente del Parlamento Europeo, il nostro amico dottor Antonio Tajani, ha finalmente sciolto la riserva sul suo nome e ha dato la disponibilità che gli avevamo richiesto a guidare il nostro governo di Centrodestra”. Il profilo ideale per il Cavaliere, in corsa con Matteo Salvini e Giorgia Meloni per guidare la coalizione: “Vorrei soltanto ricordare che il presidente Antonio Tajani è stato uno dei cinque fondatori di Forza Italia ventiquattro anni fa, che è un uomo che ha lavorato sodo, ha fatto il dirigente organizzativo in molte aziende, nel mio giornale ed è stato caporedattore del Il Giornale nella redazione di Roma. Da quando siamo entrati insieme in Forza Italia, ha scelto l’Europa e in Europa si è fatto conoscere: per molti anni è stato vicepresidente del governo europeo della Commissione europea. Molti anni fa è stato nominato vicepresidente del Parlamento europeo ed è anche vicepresidente del Partito Popolare europeo: conosce tutta l’Europa e i suoi protagonisti benissimo. Dopo quattro governi che hanno fatto sì che l’Italia non contasse niente in Europa”.

NEL 2014 RINUNCIO' A 468 MILA EURO

Rispettato in Europa per le sue qualità politiche ma anche umane, Antonio Tajani è sempre stato il primo nome di Silvio Berlusconi come candidato premier. Nelle istituzioni europee è stato capace di superare steccati politici, ribaltando anche molti pregiudizi sugli italiani. Un esempio a conferma, riportato da Il Giornale, la decisione di rinunciare nel passaggio dalla Commissione europea all’Europarlamento all’indennità che gli spettava al termine del mandato. Con una lettera inviata a Josè Barroso, presidente della Commissione, ha rifiutato la buonauscita da vice presidente esecutivo che vale tredici mila euro al mese per tre anni, per un totale di 468 mila euro. “Una scelta di coscienza” disse Tajani, non annunciata con clamore. Metodo analogo a quello assunto alla presidente dell’Europarlamento. Con una lettera dell’anno scorso alla Direzione Generale delle Finanze del Parlamento europeo, ha rifiutato l’indennità di rappresentanza prevista per il Presidente del Parlamento europeo per un totale di 1.418,07 euro al mese.

