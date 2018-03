SONDAGGI ELEZIONI POLITICHE 2018/ Il centrosinistra al 30% farebbe salirei Larghe Intese Renzi-Berlusconi

02 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Elezioni 2018, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi (LaPresse)

PIEPOLI, CENTROSINISTRA SFIORA IL 30%

I dati presentati dai sondaggi Piepoli poco prima del silenzio elettorale mostravano una tendenza che potrebbe facilmente ripresentarsi la mattina del 5 marzo 2018: la coalizione del centrodestra è data al 37% complessiva, frutto del 16% di Forza Italia, 13% di Lega Nord, 5% di Fratelli d’Italia, 3% di Noi con l’Italia-Udc. Sono davanti, e nettamente, al Movimento 5 Stelle (27%), come del resto anche a Liberi e Uguali (6,5%) e l’insieme di CasaPound, Potere al Popolo e altri (tutti inferiori allo 0,2% su scala nazionale); ma il dato particolare mostrato dal sondaggio di Piepoli è la crescita del centrosinistra. Secondo le stime infatti, la coalizione forgiata da Matteo Renzi prenderebbe il 29,3%, sfiorando il 30% e superando Di Maio & Co: difficile ma non impossibile, un risultato frutto del 24,5% del Pd, dello 0,5% di Civica Popolare, del 3% di +Europa con Bonino e dell’1% di Insieme. Al momento nessuno avrebbe la maggioranza per poter governare, ma il risultato buono del Pd potrebbe dare più possibilità alle ipotesi di Larghe Intese (Renzi-Berlusconi-centristi) per formare un governo anti-estremisti e anti-populismi. Fanta politica? Si attenderà il 4 marzo e poi di potrà dirlo (o smentirlo) con certezza..

GPF, REGIONALI LAZIO: ZINGARETTI DAVANTI, MA ALLE POLITICHE..

I sondaggi prodotti da GPF nella Regione Lazio in vista dell’election day del prossimo 4 marzo sono stati presentati alla chiusura delle intenzioni di voto per il silenzio elettorale: i distacchi sono dunque cristallizzati e potrebbero ovviamente essere mutuati in queste ultime due settimane di campagna. Resta però la sensazione che il vantaggio di Nicola Zingaretti sia molto difficile da colmare: 31,7% per il candidato e presidente uscente del Pd, Stefano Parisi del Centrodestra segue col 26,6%, appena davanti a Roberta Lombardi del M5s al 24,4%. Distanti Sergio Pirozzi (9,4%), Carnitano (3,5%), Antonini (2,7), Touadi (1%); se però si guardano i voti possibili alle Politiche, sempre tra gli elettori intervistati del Lazio, si scopre che Fratelli d’Italia spopola al 7,1%, Energie per l’Italia con Parisi vale l’1,8%, NcI-Udc lo 0,1%, Lista Civica Zingaretti vale il 6,7%, LeU 4,5%, Bonino il 2,8%, Pd al 12,9%, M5s al 28,8% (prima lista regionale), Pirozzi lista civica (5,3%), CasaPound (2,3%).

