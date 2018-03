Camera e Senato, diretta elezioni dei Presidenti/ Scheda bianca e fumata ‘nera’ votazioni: nessun accordo Lega

Senato e Camera, diretta elezioni dei Presidenti: scheda bianca e fumata nera a Montecitorio e Palazzo Madama. No accordi tra M5s, Lega, Forza Italia e Pd: si decide tutto domani?

23 marzo 2018 Niccolò Magnani

Votazioni alle Camere (LaPresse)

Fumata nera e scheda bianca: i due colori della giornata, la prima, di elezioni dei Presidenti delle Camere sono certamente questi. Una nuova Legislatura che purtroppo si porta dietro le stesse fratture e le stesse mancanze di dialogo politico della precedente: tanto Napolitano quanto Giachetti stanno guidando le prime votazioni con un nulla di fatto. Su 615 deputati le schede bianche sono state 595, giusto per far capire come la parola d’ordine oggi si “temporeggiare” in attesa di trovare un soluzione o un nuovo accordo entro domani: Forza Italia prosegue sulla linea di Romani come nome al Senato, Di Maio invece non vuole darla vinta a Berlusconi e richiede che sia Salvini a decidere in quanto leader del Centrodestra. Di contro, il Pd rimane alla finestra e si dice pronto a fare continua scheda bianca se rimane lo stallo dei due partiti che hanno vinto le Elezioni; insomma, tutti fermi sulle proprie posizioni e l’impressione è che il voto di oggi sia quanto di più “inutile” per poter trovare un nome rapidamente, sia a Palazzo Madama che a Montecitorio. Per questo motivo il dato politico più importante di oggi è stato il discorso di Napolitano dove in un colpo solo ha richiamato Lega e M5s alla responsabilità del governo, travolto il Pd e Renzi sulle responsabilità della sconfitta elettorale ed eletto la nuova Senatrice a vita Elena Segre.

TUTTO RIMANDATO A DOMANI?

Ma ripetiamo, si gioca tutto domani: scheda bianca risultato quasi certo per tutti oggi e attesa per vedere cosa farà il M5s entro la giornata di sabato. Quello che farà infatti il Centrodestra sembra ormai deciso e solido, come ha ripetuto Brunetta «dalla terza votazione domani voteremo Paolo Romani, abbiamo i numeri per eleggerlo». Non solo, ancora il capogruppo alla Camera di Forza Italia, «Non si capisce perché si voglia escludere chi ha preso più di 200 milioni di voti dal ’94 - ha detto Renato Brunetta (Forza Italia) a RaiNews 24 -, il centrodestra ha tre leader e non è possibile parlare solo con uno. Noi abbiamo detto che i presidenti di Camera e Senato devono essere figure di garanzia e devono essere scelti d tutti. Se qualcuno non vuole sedersi con Berlusconi poco male, andiamo avanti». Alla Camera si attende cosa succede al Senato visto che da regolamento domani ci sarà sicuramente un nome eletto successore di Pietro Grasso: dalla terza votazione via libera al candidato del Centrodestra, quindi probabilmente Paolo Romani. Solo a quel punto allora si vedrà cosa potrà succedere a Montecitorio: quello che è certo è che al momento vedere accordi di Governo, visto quanto successo alle Camere, sembra più un’utopia che altro. QUI LA DIRETTA ALLA CAMERA - QUI AL SENATO

