Elezione Presidente Camera/ Diretta streaming video: come si vota, orari e scrutini

Elezione del Presidente della Camera: la diretta video streaming live della scelta del nuovo numero uno della Camera. Ecco come si vota, orari e numeri degli scrutini

Oggi l'elezione della Camera dei Deputati

Si eleggerà quest’oggi, o per lo meno, si cercherà di farlo, il presidente della Camera. Dopo le elezioni del presidente del Senato della Repubblica, toccherà alla “seconda Camera” del Parlamento. La situazione non è semplice visto che, rispetto a quanto avvenuto per il Senato, serve la maggioranza assoluta dei votanti, quindi è necessario trovare l’accordo fra più forze politiche. Attualmente sembra difficile raggiungere un’intesa fra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle, soprattutto se si dovesse proseguire sulla linea di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, che propone il nome di Giorgetti. Salvini, invece, è apparso più morbido nei confronti dei pentastellati e di conseguenza tutto potrebbe succedere. Non è da escludere comunque un accordo anche con il Partito Democratico, che a sua volta potrebbe decidere di accogliere la nomination del centrodestra (cosa però fino ad oggi esclusa), o astenersi, di modo che lo stesso candidato possa andare a vincere le elezioni. Un’altra opzione, che non è da tralasciare in queste ultime ore serrate di trattative, è che sia invece la coalizione del centrodestra composta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, a votare un candidato del PD alla camera, di modo da dare il “contentino” alla sinistra, per portare un po’ di serenità in questo clima politica arroventato.

COME SI VOTA

Il presidente della Camera si elegge con scrutinio segreto, di conseguenza, ogni deputato che passerà nel famoso “cubicolo” dove scriverà il nome sulla propria scheda, potrebbe anche non rispettare le direttive del proprio partito. Una volta scritto il nome, la scheda verrà messa nell’urna, fino a che l’intera Camera non avrà votato. Sono previsti più scrutini, e per i primi tre serve una maggioranza di due terzi del numero di deputati. Se dopo tre turni non sarà ancora scaturito il nome del nuovo presidente, a quel punto si proseguirà con un quarto scrutinio, ma in questo caso servirà la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ecco perché, come anticipato sopra, bisognerà trovare un’intesa fra più schieramenti, o eventualmente, che uno di essi si astenga, favorendo la vittoria di un candidato o di un altro. Nel 2013 si iniziò il 15 marzo e si chiuse il giorno seguente, il 16, dopo quattro scrutini, al termine dei quali vennero eletti i presidenti di entrambi le camere. Laura Boldrini, la presidente uscente, venne eletta a sorpresa alla Camera la mattina del secondo giorno. Ricordiamo, come per il senato, che sarà possibile seguire le votazioni del presidente della Camera attraverso la diretta streaming video prevista sul canale ufficiale Youtube della Camera dei Deputati fruibile quindi sia attraverso il personal computer, nonché con smartphone e tablet.

© Riproduzione Riservata.