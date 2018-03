Elezione Presidente Senato/ Diretta streaming video: come si vota, orari e scrutini sotto guida di Napolitano

Elezione del Presidente del Senato: la diretta video streaming live, in 48 ore si vota il successore di Grasso sotto la guida di Napolitano. Come si vota, orari e numeri degli scrutini

23 marzo 2018 Niccolò Magnani

Elezione Presidente Senato (LaPresse)

L’accordo tra Centrodestra e Movimento 5 stelle “terrà” al Senato? Tra oggi e domani si elegge il Presidente che dovrà succedere a Pietro Grasso - mentre contemporaneamente alla Camera avviene l’elezione della neo-Laura Boldrini - il primo vero atto della nuova legislatura che fuoriesce dalle recenti elezioni del 4 marzo 2018. A guidare le nuove “truppe” al Senato sarà come da regolamento il parlamentare più anziano: ed è così che torna per 48 ore protagonista “re” Giorgio Napolitano, due volte presidente della Repubblica e grande protagonista della fase di stallo della precedente legislatura. Singolare che sia proprio lui a guidare oggi le danze verso l’elezione - più complessa del previsto dopo le complicazioni sorte ieri nelle trattative - del successore di Pietro Grasso. L’accordo sulle Presidenze delle Camere è ovviamente un test, una fase ufficiosa di accordi e trattative verso il Governo che ad oggi resta ancora un enorme e misterioso rebus. «Venerdì 23 marzo, alle 10,30, è convocata l'Assemblea con il seguente ordine del giorno: la costituzione dell'Ufficio di Presidenza provvisorio, la costituzione della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri e proclamazione dei Senatori subentranti e la votazione per l'elezione del Presidente», si legge nell’odg ufficiale di Palazzo Madama. Dopo un iniziale discorso di Napolitano e dopo la nomina ufficiale della nuova Senatrice a vita - Liliana Segre - si parte con la prima votazione, circa attorno alle 11.30: è qui che si comincerà a vedere se l’accordo su un nome vicino al Centrodestra per il Senato (Paolo Romani e Anna Maria Bernini i principali candidati) avrà seguito (con conseguente via libera per un nome affine al Movimento 5 Stelle alla Camera) oppure se gli argini saranno rotti e si vivrà attimi di fibrillazione per delle trattative “lampo” in grado di arrivare ad un nome condiviso, almeno dopo la terza votazione.

COME SI VOTA A PALAZZO MADAMA

Per capire come si svolgeranno le votazioni del Presidente al Senato si seguirà la prassi “consolidata” anche nelle ultime elezioni di inizio legislatura: in una prima fase Napolitano sospenderà la seduta per permettere la riunione della giunta provvisoria per la verifica dei poteri: «La giunta, i cui lavori dovrebbero durare almeno una mezz'ora, procederà alla nomina di 23 senatori subentranti (coloro che si sono presentati in più collegi sono eletti laddove hanno preso meno voti, e di conseguenza altri parlamentari subentrano per il seggio lasciato libero», spiega LaPresse. A quel punto, la seduta viene ripresa e si comincia con la votazione effettiva: al primo scrutinio è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato, che è pari a 161 voti. Se così non dovesse avvenire, si procederà circa alle ore 16.30 di oggi ad una seconda votazione sempre con la medesima struttura di voto. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo (ovvero domani mattina alle ore 10.30) ad una terza votazione nella quale basta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche, A questo punto, se l’accordo tra i partiti non sarà ancora formato, si procederà ad una quarta e ultima votazione sempre di sabato con un ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A Palazzo Madama, esattamente come alla Camera, lo spoglio delle schede votate è pubblico e avviene in Aula. Durante l’intera doppia giornata di votazioni, è disponibile il servizio di diretta streaming video sul canale ufficiale YouTube del Senato della Repubblica.

