POPOLARI & PROGRESSISTI/ Oggi la presentazione via social del nuovo movimento politico

23 marzo 2018 Redazione

Lapresse

17 marzo, giorno dell'Unità della Nazione, nascono a Roma Popolari & Progressisti con la proiezione di una futura competizione per entrare in Parlamento come forza politica trainante per la rinascita del Paese. Il manifesto di Popolari & Progressisti è la versione attualizzata dell'Appello ai Liberi e Forti del 1919. Oggi 23 marzo Mario Cardarelli (Roma), Antonio Briscese (Torino) e Antonio Cantalupo (Napoli) portavoce e promotori presentano via social media il nuovo movimento, che ha già registrato numerose adesioni preliminari. Il comitato promotore ha previsto per il prossimo autunno il lancio di una campagna di contenuti per le riforme necessarie all'Italia e ai percorsi di realizzazione al fine di far nascere i cosiddetti "stadi del buon governo". La campagna che è l'asse portante della comunicazione politica e sociale del movimento sarà integrata con il calendario di eventi, riunioni e presentazioni che P&P realizzerà sul territorio con una particolare attenzione a quelle iniziative di presenza e di incontro destinando un'attenzione particolare per i giovani.

