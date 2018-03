Pd, Renzi su M5s e centrodestra: “Governo tocca a loro”/ Martina: “Presidenti Camere? Legislatura parte male”

24 marzo 2018 Silvana Palazzo

Dopo l'elezione del presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, Matteo Renzi si lascia andare a poche riflessioni con i cronisti. La “compattezza” del Pd, questo è ciò che evidenzia: «Un bel gruppo, siamo stati molto istituzionali, abbiamo votato Valeria (Fedeli, ndr) e contemporaneamente abbiamo applaudito i passaggi rilevanti del discorso della presidente quando è stata eletta», dichiara Renzi lasciando l'aula di Palazzo Madama. L'ex leader del Partito democratico spega di aver salutato Casellati e di averle augurato buon lavoro: «In passato non sempre è accaduto così, altre opposizioni facevano il contrario. Il suo discorso è stato molto bello, istituzionale». Ora si parla di vicepresidenti, ma Renzi preferisce tagliare corto: «Non ho messo bocca sui presidenti, figuriamoci... Ora tocca a loro. Tocca a loro». Come riferisce Askanews, non risponde neppure a chi gli chiede se Marcucci sarà capogruppo del Pd in Senato. Poi incrocia Lucia Annunziata, che lo incalza con qualche domanda, a partire sull'accordo tra MoVimento 5 Stelle e centrodestra. «Tocca a loro», ribadisce. E quando la giornalista lo provoca dicendogli che ora fa parte della casta, Renzi replica: «Prendo troppo come senatore? Non ditelo a me che volevo fare la riforma...».

Quella che fa Matteo Renzi dopo l'elezione dei presidenti del Parlamento è una analisi da “politologo”. Per l'ex premier ha vinto lo schema del “tocca a loro”, «l'unico possibile perché rispettoso della volontà popolare». Renzi però si lascia andare anche ad una battuta: «Immaginate cosa sarebbe successo se avessimo fatto l'accordo con il centrodestra o con i Cinque stelle». L'ex segretario del Pd non può dirsi soddisfatto per l'esito del voto per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato: «Sarei stato soddisfatto se avessi vinto le elezioni...». L'Ansa ha raccolto anche il commento di Maurizio Martina, segretario reggente del Partito democratico: «La Legislatura parte male, chi ha vinto non ha dato prova di essere all'altezza». Altrettanto duro il coordinatore della segreteria del Pd, Lorenzo Guerini: «È nata la nuova maggioranza Salvini-Di Maio e Berlusconi è la ruota di scorta». E il capogruppo uscente Ettore Rosato chiosa: «Noi faremo opposizione».

