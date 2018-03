SENATO E CAMERA, DIRETTA ELEZIONI PRESIDENTI/ Video streaming Lega-M5s: Bernini, Romani, Fraccaro chi vincerà?

Camera e Senato, elezione dei Presidenti in diretta streaming video live: Romani o Bernini, il futuro del Centrodestra passa dal voto di oggi. Lite Berlusconi-Salvini, M5s e Pd "attendono"..

24 marzo 2018 Niccolò Magnani

Giorgio Napolitano guida le votazioni al Senato (LaPresse)

In fondo la questione è semplice: o il Centrodestra vota compatto Paolo Romani alla terza votazione oggi al Senato (ore 10.30), oppure la sua collega in Forza Italia Anna Maria Bernini “rischia” di ritrovarsi presidente del Senato senza però avere l’appoggio del suo stesso partito. È questo il paradosso dopo quanto successo ieri in una folle e memorabile prima giornata di lavori nella nuova XVIII Legislatura: il Centrodestra ha visto prima rompersi l’asse con il Movimento 5 Stelle, che aveva posto il veto su Romani a Palazzo Madama, e poi rompersi al proprio interno dopo la mossa a sorpresa di Salvini di far convergere i voti su di un’altra nomina più gradita al Movimento 5 Stelle, appunto quella della Bernini. E dunque oggi, cosa succederà? Quello che è certo è questa mattina con la terza votazione o alla peggio oggi pomeriggio con l’ultima, la quarta, si avrà con certezza il successore di Pietro Grasso: il regolamento infatti è molto semplice al Senato, nella terza votazione basta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche.

A questo punto, se l’accordo tra i partiti non sarà ancora formato, si procederà ad una quarta e ultima votazione con il famoso “ballottaggio” fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. Per quanto riguarda la Camera la situazione è più complessa visto che il quorum da tenere è più alto e potrebbero volerci molte più votazioni prima di trovare il successore di Laura Boldrini: è chiaro che il voto a Montecitorio potrà sbloccarsi solo quando ci sarà il nome del Presidente Senato, con il finale accordo che orienterà i criteri di voti anche per i colleghi deputati. Come sempre, qui sotto la possibilità di seguire l’intera lunga seconda giornata di Legislatura in diretta streaming video sul canale YouTube di Camera e Senato.

DIARIO DI UNA (FOLLE) PRIMA GIORNATA DI LEGISLATURA

Un riassunto di ieri? Impossibile. Un diario? Forse meglio. Ciò che resta evidente è il senso di uno stallo e di una “rivoluzione” nel giro di poche ore, con un unico comune denominatore: non ci sono accordi tra i partiti. Neanche tra quelli che sarebbero teoricamente nella stessa coalizione. Le prime votazioni dopo le aperture di Napolitano e Giachetti al Senato e alla Camera hanno visto il previsto alla vigilia uso su larga scala della scheda bianca, in attesa che il Centrodestra si convincesse o a puntare tutto su Romani (tanto dalla terza votazione avrebbero potuto avere i numeri per farlo) o se pensare ad un altro candidato per una visione più di insieme con il M5s. Ma così non è stato perché Matteo Salvini ha convocato i suoi e ha fatto votare alla seconda chiama una senatrice di Forza Italia, Anna Maria Bernini, decisamente più adatta per i grillini rispetto all’indagato Romani. Il problema è che l’ha fatto senza avvertire, pare, gli alleati di coalizione che non l’hanno certo presa benissimo. «I voti al Senato ad Anna Maria Bernini strumentalmente utilizzata sono da considerarsi un atto di ostilità a freddo della Lega che da un lato rompe l'unità della coalizione di centrodestra e dall'altro smaschera il progetto per un governo Lega-M5s», questa è la nota durissima di Forza Italia che rischia di cambiare gli scenari di questa Legislatura e del prossimo governo forse in maniera definitiva.

Nella notte le ultime trattative per provare a ricondurre la frattura tra Salvini, Berlusconi e Meloni, ma la situazione è assai tesa e solo la votazione delle ore 10.30 farà capire davvero i piani in campo per i vari gruppi politici. Berlusconi teme un accordo non solo sulle Presidenze ma anche sul prossimo Governo, mentre Salvini smorza i toni, «La scelta della Lega, che ha rinunciato ad ogni presidenza e ha indicato la senatrice Bernini di Forza Italia rappresenta un coraggioso e generoso aiuto alla coalizione per evitare brutti scherzi ed uscire dallo stallo, e un segnale all'Italia perché il Parlamento cominci a lavorare il prima possibile». Il Pd intanto fa sapere di non voler votare né Romani né Bernini, con l’intento chiaro di lasciare da soli i tre gruppi in guerra (M5s, FI, Lega) ed eventualmente vedere l’evolversi della faida: e Di Maio? Ieri quasi del tutto assente, oggi per forza di cose dovrà essere in prima linea altrimenti anche per i M5s si rischia grosso tra Camera e Senato e, soprattutto, per il prossimo governo.

