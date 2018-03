Di Maio, “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo: “dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua

Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari

25 marzo 2018 Niccolò Magnani

Luigi Di Maio e Matteo Salvini: governo insieme? (LaPresse)

Una intervista sul Corriere della Sera è il giusto piatto domenicale per un Luigi DI Maio che può dirsi soddisfatto della settimana appena conclusa, con il grillino della prima ora Roberto Fico (amico di Di Maio ma avversario interno) fatto eleggere alla Camera dunque in un ruolo istituzionale che da un lato dà voce all’ala più estremista del M5s e dall’altro costringerà Fico ad essere più “politically correct”, con meno grane per tutti all’interno del Movimento. Non solo, con l’accordo finale ripreso con Salvini, Di Maio è riuscito a tener lontano Berlusconi relegandolo, per ora, ad un ruolo di secondo piano e spianandosi la strada per l’accordo con la Lega: dunque ora, si punta tutto sul governo come dice il giovane capo politico M5s al CorSera nella bella intervista di Emanuele Buzzi. «Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese. Siamo riusciti ad eleggere un presidente della Camera del Movimento e questo risultato straordinario lo consideriamo il primo passo per realizzare il cambiamento che i cittadini ci hanno chiesto con il voto del 4 marzo. Ora ci rimettiamo al lavoro per concludere l’opera». Un Movimento di lotta o di compromessi? Di Maio fuga i dubbi e dice che loro gli inciuci non li fanno mai (ma quello per le Camere cos’era allora?, ndr) e che mettono al centro i temi, su quelli si potrà e si dovrà parlare con tutti (per noi questo vuol dire compromesso, comunque..). «Questo è il metodo a cui non abbiamo mai abdicato e che adotteremo per il governo e per altre partire cruciali come la scelta delle partecipate: al centro continueranno a esserci temi, cose da fare, merito e trasparenza».

SALVINI-DI MAIO-BERLUSCONI: CHI SCEGLIE IL PROSSIMO PREMIER?

Ma chi lo sceglie allora il prossimo premier e il prossimo Governo? Al momento non si sa e lo stesso Di Maio se da un lato rivendica per sé quel ruolo - «visto che abbiamo vinto le Elezioni..» - ma dall’altro non esclude del tutto un patto con Salvini e l’utilizzo di un “terzo” alla guida di Palazzo Chigi. «Noi abbiamo dimostrato di essere aperti a tutti per il bene del Paese purché il dialogo e il confronto restino incentrati sulle priorità dei cittadini e non delle forze politiche: taglio delle tasse, superamento della legge Fornero, welfare per le famiglie, lotta alla disoccupazione giovanile», risponde Di Maio alla richiesta di un possibile accordo con Salvini per il prossimo governo. Le Consultazioni al Quirinale si avranno dopo Pasqua e lì si deciderà forse tutto: «Salvini? Ha dimostrato di essere una persona che sa mantenere la parola data». Se non è compromesso questo, poco ci manca, ma intanto l’Ansa immagina un possibile futuro in cui il Governo potrà vertere su M5s e Lega e l’appoggio esterno di Forza Italia, a patto che vi sia un premier “terzo”, con i retroscenisti più accaniti che indicano in Giovanni Maria Flick, giurista ed ex ministro del Governo Prodi, il profilo ideale per mettere d’accordo tutti.

