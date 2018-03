Alessandro Di Battista, nuova vita in America/ Reporter per Travaglio: “Scriverò sulla periferia del mondo”

26 marzo 2018 Silvana Palazzo

Alessandro Di Battista, nuova vita in America (Foto: LaPresse)

Dopo i libri arriva il momento dei reportage per Alessandro Di Battista. Ritorna alle origini l’ormai ex deputato del Movimento 5 Stelle: si trasferirà in America per scrivere “sulla periferia del mondo” per il Fatto Quotidiano e la web tv Loft. Lo ha annunciato Di Battista in un video pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook. “Il primo di giugno partiremo e gireremo un po' di strade in America. Scriveremo dei reportage su varie tematiche”, ha spiegato l’ex membro della Camera dei Deputati con il M5S. In passato non aveva mai fatto mistero della sua passione per il Sud del continente americano, ora si dedicherà a una serie di reportage che lo terranno impegnato per sei mesi. Tornerà in Italia a dicembre dal viaggio che lo porterà dalla California al confine messicano. Alessandro Di Battista, che compirà 40 anni in viaggio, porterà con sé anche il figlio Andrea, che non ha ancora compiuto un anno. «Festeggerà il suo primo compleanno probabilmente in Guatemala dove io già sono stato».

ALESSANDRO DI BATTISTA, NUOVA VITA IN AMERICA

Alessandro Di Battista lascerà temporaneamente l’Italia non senza un po’ di rimpianto per il Parlamento. “Quando ti impegni così tanto e vedi il risultato ti dispiace non essere in prima linea anche se sono contento per i parlamentari che ci sono”. Ma l’ex deputato M5S non è pentito della scelta fatta con la compagna e per il figlio Andrea, destinato a diventare “un bimbo itinerante”. Non è stato facile, infatti parla di “scelta sofferta”. Poteva avere incarichi importanti in questa Legislatura, ammette, ma ha sentito il richiamo dell’America. “Io sono proprio curioso. Una vita non mi basta”. Raccoglierà idee e proposte, racconterà le problematiche sociali e come, ad esempio, sta cambiando la frontiera. “Sto andando a fare quello che ho sempre sognato, indagare dei fenomeni e poterli scrivere”, aggiunge Di Battista nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook. Del resto c’è tanta vita al di fuori dei palazzi istituzionali.

