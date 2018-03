Reddito di cittadinanza, Lega e M5s mediano/ L’accordo Salvini-Di Maio, dubbi di Berlusconi e trame di Governo

26 marzo 2018 Niccolò Magnani

Se si dovesse avere oggi una possibile prova di un governo M5s-Lega non si dovrebbe cercare poi molto; si chiama reddito di cittadinanza ed è ufficialmente “scomparso” da giorni, introvabile nei discorsi ufficiali dei membri grillini e con notevoli ridotte polemiche da parte dei rivali (ma anche possibili alleati) del Centrodestra. «Io sono culturalmente ed economicamente contrario all’assistenzialismo. Noi stiamo lavorando a un incentivo di avviamento al lavoro. Si rivolge al ventenne che ha inviato invano 200 curriculum e al cinquantenne la cui azienda ha chiuso», ha spiegato oggi Salvini al Messaggero, rilanciando una possibile proposta che possa mediare con il reddito di cittadinanza M5s da giorni ormai “scomparso” dai temi primari dei Cinque Stelle. Reddito di avviamento al lavoro: e se fosse questo il “cavallo di Troia” per poter sfondare la finora granitica proposta grillina e trovare un accordo che spiani la strada al Governo Salvini-Di Maio? Per ora i misteri restano, quello che è certo è, come punzecchiava Martina del Pd, «Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina (ieri, ndr) Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente».

I DUBBI DI BERLUSCONI

Il fedelissimo di Salvini, che non a caso ha il mandato da giorni di costruire un ponte di alleanza e accordi con il Movimento 5 Stelle, ha rilanciato il tema del reddito di avviamento al lavoro: «un sussidio condizionato alla ricerca di un posto di lavoro? No, è un prestito. Circa 750 euro mensili destinati a chi è disoccupato, ma da restituire con una trattenuta sullo stipendio nel momento in cui si trova un posto». La proposta di Giorgetti potrebbe andare incontro alla formulazione del RdC in salsa grillina, anche se al momento tutti rimangono sulle proprie posizioni senza sbottonarsi troppo: chi da un lato trema e dall’altro trama è come sempre Silvio Berlusconi. LatoA: il leader di Forza Italia è contento che Di Maio & Co abbiano desistito dal parlare e rilanciare il Reddito di cittadinanza e questo potrebbe essere un modo per avvicinarsi sempre di più ad un accordo, magari esterno, ad un governo Di Maio-Salvini. Lato B: il timore di Silvio è però quello di perdere sempre di più la centralità della propria coalizione vedendo la Lega sempre più “populizzarsi” verso la Casaleggio Associati. E per questo la formulazione di un “compromesso” sul reddito di cittadinanza (da ripensare ma non da tagliare, come dice Giorgetti) rischia di vedere ancora più ai margini il grande padre federatore del Centrodestra. Da qui le dichiarazioni di oggi dell’ex Cav: «Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinque Stelle? Non credo che l’elettorato di centrodestra lo perdonerebbe». I dubbi rimangono, i timori restano ma una certezza ormai s’avanza: il Movimento 5 Stelle ha puntato tutto sul reddito di cittadinanza verso le Elezioni. Dalla mattina del 5 marzo però lentamente se n’è sempre meno sentito parlare…

