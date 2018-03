Sondaggi politici, nuovo Governo/ Voti ‘corretti’ post-Elezioni: Centrodestra perde terreno, ma sale la Lega

Sondaggi politici elettorali verso il nuovo Governo. voti "corretti" post-Elezioni, Centrodestra perde terreno, M5s mantiene il successo elettorale. Ultime notizie e scenari

26 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, Matteo Salvini (LaPresse)

QUORUM, VOTI “CORRETTI” DOPO LE ELEZIONI

È stato chiesto agli intervistati dei sondaggi Quorum una curiosa ma significativa domanda riguardo il voto del 4 marzo: «se potesse tornare indietro, alle Elezioni Politiche per chi voterebbe?». A tre settimane dal voto e con un Governo ancora molto lontano dalla propria formazione, i cittadini elettori esprimerebbero una flessione del Centrodestra (scende dal 37% al 35%) ma con una Lega in buona salute che raggiunge il Partito Democratico al 18% (+1% per Salvini). La coalizione che fu messa in piedi da Renzi guadagnerebbe un 22% (Più Europa 2,2%, Altri Csx 1,5%) mentre per Forza Italia il buio pesto rimane (13,5%) con Berlusconi ancora bocciato. Noi con l’Italia allo 0,9%, mentre i grillini con Di Maio mantengono il buon successo elettorale con il 33%: dato interessante nei giorni in cui gli accordi con Salvini e Berlusconi per le presidenze delle Camere avrebbero potuto far perdere qualche vota all’elettorato M5s. Così non è stato e Di Maio si sente ancora più legittimato dal continuare la sua battaglia verso il primo esecutivo “grillino” della storia repubblicana.

PIEPOLI, NUOVO GOVERNO NON DURERÀ MOLTO

Secondo gli elettori intervistati nell’ultimo sondaggio di Nicola Piepoli sugli scenari post-Elezioni, il nuovo governo che si insedierà nelle prossime settimane - qualunque esso sia - non avrà vita lunga. Il giudizio da “pietra tombale” sulla nascita di un nuovo esecutivo si origina dalla realtà dei numeri alquanto fragili in Parlamento e dalle alleanze che non convinco appieno gli elettori. Che sia Lega-M5s, un centrodestra monocolore con appoggio esterno Pd, un Di Maio-Martina o un governo “di Mattarella” con l’appoggio di tutti i partiti, gli intervistati lo vedono con breve se non brevissima vita politica: il 56% ritiene infatti che il prossimo governo non durerà molto, il 19% addirittura crede che “per nulla” ci sarà un esecutivo a lunga durata. Il 18% “abbastanza”, il 4% “molto” sono gli unici a credere in un governo che possa avere vita stabile e duratura per i 5 anni di legislatura.

